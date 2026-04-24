ได้คนละ2ลิตร! ชาวหนองคายแห่รับบัตรคิวเติมมอเตอร์ใซค์ลิตรละ 9 บาท

หนองคาย-คิวยาว เจ้าของมอเตอร์ไซค์ แห่รับบัตรคิวเติมเบนซินลิตรละ 9 บาท ประธานบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม เจียงฮอนด้า เราไม่ทิ้งกัน ให้ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันเบนซินเพียงลิตรละ 9 บาท หวังลดภาระค่าครองชีพช่วงวิกฤตน้ำมันแพง
วันนี้ (24 เม.ย.69) ที่ด้านหน้าบริษัทเจียงฮอนด้าหนองคาย ริมถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.หนองคาย นายพงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้จัดกิจกรรม “เจียงฮอนด้า เราไม่ทิ้งกัน” ด้วยการให้บริการเติมน้ำมันเบนซิน ในราคาพิเศษเพียงลิตรละ 9 บาท โดยเปิดให้ประชาชนชาวหนองคายรับบัตรคิวตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นมา จำกัดเติมได้คันละ 2 ลิตร
ทางบริษัทเจียงฮอนด้าหนองคาย ได้นำน้ำมันเบนซินใส่ถัง 200 ลิตร ติดตั้งปั๊มหลอด ให้บริการเติมน้ำมันในเวลา 11.30 น. เป็นคิวแรก หลังจากนั้น มีประชาชนทราบข่าวก็ทยอยมารับบัตรคิวและนำรถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันในครั้งนี้จนแถวยาวเหยียด
นายพงษ์ศักดิ์ สกุลคู ประธานบริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่าในช่วงนี้น้ำมันมีราคาสูงขึ้น จากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลต่อราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วย ตนเห็นใจประชาชนชาวหนองคาย อยากช่วยเหลือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้วยการช่วยให้ประชาชนได้เติมน้ำมันเบนซินในราคาลิตรละ 9 บาท
ทั้งยังให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาเพียง 69 บาท จากปกติ 120 บาท ก็หวังจะช่วยคืนกำไรให้ชาวหนองคาย ที่ให้การสนับสนุนใช้สินค้าของทางบริษัทมาอย่างดีในช่วงที่ผ่านมา
ด้านนายอนวัช สีหไตร หนึ่งในผู้มาร่วมกิจกรรม บอกว่า ดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้น เพราะช่วยลดภาระค่าน้ำมันได้อย่างน้อยๆ น้ำมัน 2 ลิตรก็จะช่วยให้ประหยัดเงินได้หลายวัน เช่นเดียวกับนายณรงค์ฤทธิ์ เขียวสวาท ไรเดอร์ บอกว่า ในแต่ละวันขับรถไรเดอร์ส่งของส่งอาหาร ก็จะใช้น้ำมันจำนวนมาก รู้สึกขอบคุณที่บริษัทเจียงฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในยามที่ราคาน้ำมันแพงขึ้น เป็นการช่วยเหลือกันและกันได้เป็นอย่างดี