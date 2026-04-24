ปู่เลี้ยงวัย 37 รับตีหลานเมีย 2 ขวบดับอนาถ รับเสพยาบ้า2เม็ดก่อนก่อเหตุ

วันนี้( 24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณบ้านพักพื้นที่บ้านคำหอย เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อเด็กชายวัย 2 ขวบ ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส มีเลือดออกในช่องท้องและสมอง ต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล โดยผู้ก่อเหตุเป็นปู่ของเด็ก(สามีใหม่ของย่า) เป็นผู้ดูแลเลี้ยงหลานเป็นประจำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหาร เข้าช่วยเหลือนำตัวเด็กส่งรักษาเป็นการเร่งด่วน
จากการสอบถามญาติของผู้ก่อเหตุ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุพ่อแม่ของเด็กนำหลานมาฝากให้ปู่ดูแลตามปกติ เนื่องจากเด็กมีความผูกพันและคุ้นเคยกับปู่เป็นอย่างมาก ต่อมาช่วงบ่ายพบว่าผู้ก่อเหตุอุ้มเด็กออกมาจากบ้านในสภาพอ่อนแรงผิดปกติ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าได้ลงมือตีเพื่อสั่งสอนหลาน หลังจากนั้นครอบครัวรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การยอมรับว่าเป็นผู้ทำร้ายเด็กจริง และอ้างว่าได้เสพยาบ้าจำนวน 2 เม็ดก่อนเกิดเหตุ จนเกิดอาการหลอนและขาดสติ
ด้านนางสาวศิรประภา อัตติมานนท์ มารดาของเด็ก เปิดเผยด้วยความเสียใจว่า ก่อนเกิดเหตุลูกยังมีอาการปกติดี กระทั่งได้รับแจ้งจากญาติว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมระบุว่าช่วงที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุเคยดูแลหลานเป็นอย่างดี แต่ระยะหลังเริ่มมีอารมณ์ฉุนเฉียวผิดปกติ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม โดยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้ว ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาจะพิจารณาตามผลสอบสวนและหลักฐานทางการแพทย์ต่อไป..