สยบข่าวลือ! สมุทรสงครามโชว์ล้งมะพร้าวมาตรฐานสากล สส.จับมือเอกชนกู้เชื่อมั่น “น้ำมะพร้าวแท้” ส่งออกสะดุด 20-30%

สมุทรสงคราม – สส.สมุทรสงคราม ผนึกกำลังผู้ประกอบการล้งมะพร้าว เปิดโรงงานโชว์กระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวแท้มาตรฐานสากล หลังเจอกระแสข่าวปลอมปนกระทบหนัก ทำยอดส่งออกชะลอตัว หวังกู้ภาพลักษณ์และเรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับคืน
วันนี้ (24 เม.ย.2569) นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาชน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธนภรณ์ โชคธนภัทร ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวแท้ที่ได้มาตรฐาน ภายหลังผู้ประกอบการล้งมะพร้าวในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมะพร้าว จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้าง
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการล้งมะพร้าวแท้กว่า 10 ราย ร่วมเปิดทุกขั้นตอนการผลิตแบบ “ระบบปิด” ที่มีการควบคุมความสะอาดและคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยกระบวนการผลิตมีการแยกชัดเจนระหว่างมะพร้าวผลแก่และมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวน้ำหอม ตั้งแต่การล้างวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งในระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยถังและท่อสแตนเลส เพื่อรักษาคุณภาพตามมาตรฐานสากล
นายสุรพล โหมดตาด รองประธานห้างหุ้นส่วนฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 25 ตันต่อวัน แบ่งเป็นมะพร้าวผลแก่ 15 ตัน และมะพร้าวน้ำหอม 10 ตัน พร้อมกันนี้ยังช่วยรับซื้อมะพร้าวอ่อนตกไซส์จากเกษตรกรในราคาลูกละ 5 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
ทั้งนี้ สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย ได้แก่ GAP, GMP และฮาลาล โดยมีตลาดหลักคือการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งยุโรปและจีน และยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดรวมกว่า 30 ราย ที่ร่วมกันส่งวัตถุดิบเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม จากกระแสข่าวน้ำมะพร้าวปลอมในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอลงราว 20–30% เนื่องจากผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น
ด้านนางสาวสุนิจา เข็มทอง ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที ระบุว่า ผู้ประกอบการในจังหวัดมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตตามหลักสากลมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมาอาจขาดการสื่อสารเชิงรุก เมื่อเกิดข่าวลบจึงกระทบต่อภาพรวม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและชาวสวนที่กำลังเผชิญภาวะผลผลิตล้นตลาด
ขณะที่นายอานุภาพ ระบุว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จึงเร่งประสานนำสื่อมวลชนลงพื้นที่พิสูจน์ข้อเท็จจริง ยืนยันว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินการอย่างถูกต้อง ไม่มีการปลอมปน และเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัด
พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิด เพื่อปกป้องภาพลักษณ์สินค้า “น้ำมะพร้าวแท้สมุทรสงคราม” และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน.