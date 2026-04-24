เกษตรระยอง เปิดงานยกระดับมังคุดคุณภาพสู่การส่งออกเน้น "ผิวสวย เนื้อขาว รสดี ไม่มีสารตกค้าง"

ระยอง- เกษตรจังหวัดระยอง เปิดงานยกระดับมังคุดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสู่การส่งออก "Big Cleaning Day" หนุนชาวสวนผลิตมังคุดคุณภาพเน้น "ผิวสวย เนื้อขาว รสดี ไม่มีสารตกค้าง"
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (24 เม.ย.) นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานยกระดับมังคุดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสู่การส่งออก "Big Cleaning Day" ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ณ แปลงเกษตรเรียนรู้ของ นายโกมินทร์ ชูวงษ์ เกษตรกรชาวสวนมังคุด ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วย น.ส.สมหมาย พลมณี เกษตรจังหวัดระยอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การยกระดับมาตรฐานการผลิตมังคุดที่ปลอดภัยได้มาตรฐานของ จ.ระยอง สร้างการรับรู้การจัดการด้านสุขอนามัยพืชตามหลัก GAP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค หรือประเทศคู่ค้า และยังจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ เทคนิคการผลิตมังคุดคุณภาพให้ตรงความต้องการของตลาดส่งออก” และฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การผลิตมังคุดคุณภาพ, ฐานการเรียนรู้ สวนสะอาด มาตรฐาน GAP, ฐานการเรียนรู้ ดินดี ปุ๋ยดีผลผลิตดี, ฐานการเรียนรู้ รักษ์น้ำ
รวมทั้งฐานการเรียนรู้ อารักขาพืชปลอดภัย สบายใจ ทั้งพืช คน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฐานการเรียนรู้ มหัศจรรย์ราชินีผลไม้จากเนื้อผลสู่ผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
น.ส.สมหมาย เกษตรจังหวัดระยอง เผยว่า จ.ระยอง เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้ง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยมังคุดในฤดูกาลผลิตปี 2569 ที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 11,292 ตัน ลดลงจากปี 2568จากสภาวะภูมิอากาศไม่เหมาะสม จนทำให้ในปีนี้ต้นมังคุดออกดอกช้าและน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
“ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ตลาดต่างประเทศ มีการยกระดับความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างมาก จึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกษตรกรดูแลรักษาคุณภาพมังคุดให้ "ผิวสวย เนื้อขาว รสดี และไม่มีสารตกค้าง" ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ครองตลาดได้อย่างยั่งยืน” เกษตรจังหวัดระยอง กล่าว