จนท.บุกทลายรังต่างด้าวติดชายแดนแม่สอด พบซุกบ้านอำพราง-ปล่อยหมาเห่าส่งเสียงเตือน หนีข้ามน้ำเมยคาตา

ตาก – นายอำเภอแม่สอด นำกำลังฝ่ายความมั่นคง..ปิดล้อมบ้านอำพรางแหล่งซ่อนแรงงานเถื่อนห่างน้ำเมยชายแดนแม่สอดแค่ 150 เมตร เจอปล่อยหมาดุ-เห่าเก่ง เป็นสัญญาณเตือน ก่อนกลุ่มต่างด้าววิ่งหนีข้ามแม่น้ำเมยที่แห้งขอดต่อหน้าต่อตา แถมยังปักหลักรอริมฝั่งเมียนมา พร้อมลักลอบข้ามเข้าไทยตลอดเวลา ต้องตรึงกำลังสกัดกัน 24 ชม.
วันนี้(24 เม.ย.69) นายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้นำกำลังชุดปฏิบัติเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 พร้อมกำลังฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนเข้าปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายความมั่นคงเพื่อกวาดล้างกลุ่มขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใกล้แนวชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่หมู่ 2 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าไปในชุมชนเป้าหมายเมื่อ 06.00 น.เศษ พบบ้านพักที่สร้างติดกันหลายหลังห่างแนวชายแดนไทย-เมียนมา ราว 150 เมตร และเมื่อเจ้าหหน้าที่กระจายกำลังจะเข้าปิดล้อมตรวจค้นก็ประสบปัญหา เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่ารกทึบกว้างหลายสิบไร่ ทั้งยังพบกับฝูงสุนัขจำนวนมากทั้งเห่าหอนและบางตัวพยายามจะไล่กัดเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเสียงสุนัขเหล่านี้กลายเป็นสัญญาณแจ้งเตือนกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายให้วิ่งหนีข้ามแนวชายแดนไปได้หลายคน
แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้จำนวน 6 คนซึ่งทั้งหมดที่ถูกตรวจจับกุมเป็นชาวเมียนมาและจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการเข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย จึงควบคุมตัวไปบันทึกประวัติและดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมขยายผล
ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้เข้าไปตรวจค้นภายในอาคารหลายหลัง พบกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากกำลังนอนหลับกันอยู่ จึงแสดงตัวขอตรวจเอกสารการทำงานพบว่ากลุ่มแรงงานที่หลับนอนภายในอาคารทั้งหมดมีเอกสารการทำงาน และไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวทั้ง 6 คนที่ถูกจับกุมและบางส่วนหลบหนีข้ามแนวชายแดนไปได้ในครั้งนี้ได้รวมตัวกันลักลอบข้ามแม่น้ำเมยมาตามช่องทางธรรมชาติ ก่อนจะเดินเท้าเข้ามาหลบซ่อนตัวในบ้านพักที่สร้างอำพรางเหมือนไม่มีผู้อยู่อาศัย รวมทั้งปล่อยสุนัขทั้งดุและเห่าเก่งจำนวนมากไว้โดยรอบพื้นที่หลบซ่อนตัวเพื่อคอยเห่าเจ้าหน้าที่เวลาเข้าตรวจค้นเป็นสัญญาณเตือนกลุ่มขบวนการต่างด้าวได้มีเวลาวิ่งหลบหนี
ขณะที่กลุ่มแรงงานอีกหลายคนต่างกระจายตัวกันอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเมยที่แห้งขอดฝั่งประเทศเมียนมา เพื่อรอเจ้าหน้าที่เผลอลักลอบข้ามแนวชายแดนเข้าไทย เพื่อมาขายแรงงานแบบผิดกฎหมายและบางส่วนรอการลักลอบเข้าหัวเมืองชั้นในของไทย ซึ่งขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ทหาร ฉก.ราชมนู ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนำกำลังไปเฝ้าตรวจจับและป้องกันสกัดจับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว