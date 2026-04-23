รมว.สาธารณสุข บุกอยุธยา ตรวจโรงงานผลิตสมุนไพรไทย ดันมาตรฐานสู่สากล

พระนครอยุธยา - “พัฒนา พร้อมพัฒน์” นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่วังน้อย เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ย้ำยกระดับคุณภาพ–ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้( 23 เม.ย.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การแปรรูป การผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้บริโภค
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาว.