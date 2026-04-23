สาวเชียงรายซิ่งเก๋งผ่านโคราช พุ่งตก ถ.มิตรภาพชนอัดต้นไม้พังยับเป็นซากเหล็ก ดับคาที่ คาดหลับใน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สาวเชียงราย ซิ่งเก๋ง ผ่านโคราช คาด รีบขับไปทำงานหรือทำธุระเกิดหลับใน รถพุ่งตกร่องถนนมิตรภาพ พลิกคว่ำชนอัดต้นไม้พังยับเยินเป็นซากเหล็ก ดับคาที่ กู้ภัยฯใช้เครื่องตัดถ่างงัดนำร่างออกมา ส่ง รพ. ให้แพทย์ชันสูตร
วันนี้ (23 เม.ย.69) ร้อยเวร สภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุรถตกร่องกลางถนน ชนต้นไม้พังยับเยิน มีผู้เสียชีวิต ที่ถนนมิตรภาพ ฝั่งขาออกนครราชสีมา มุ่งหน้า จ.ขอนแก่น บริเวณบ้านหญ้าคา ก่อนถึงปั๊ม SP อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จึงประสานรถพยาบาลกู้ชีพธารปราสาท พร้อมด้วยกู้ภัย ฮุก 31 โคราช จุดโนนสูง และลูกข่าย ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ มาสด้า 2 สีเทาเข้ม ทะเบียน กธ 8116 เลย ตกถนนอยู่ในร่องกลางถนน สภาพด้านหน้ารถพงยับเยิน จนถึงห้องโดยสาร และถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับระเบิดพองตัวออกมา ภายในรถพบร่างคนขับเป็นหญิง สวมกางเกงสีขาว และสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน ปักที่อกเสื้อว่า “สภานิสิต” นั่งกึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับ ทราบชื่อคือ นส.ณัฐพัชร์ ลิ่วหล่อตระกูล อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 81 ม.6 ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ถูกอัดก๊อปปี้กับที่เบาะที่นั่งคนขับ เสียชีวิตคาที่ เจ้าหน้าที่ จึงให้กู้ภัยฯ นำอุปกรณ์มาตัดถ่างเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา ส่ง รพ.โนนสูง ให้แพทย์ ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิต น่าจะรีบเดินทางไปทำงานหรือทำธุระตั้งแต่เช้ามืด ระบุไม่ได้ว่าจะไปไหน จนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ อาจรู้สึกง่วงนอนหรือหลับใน จึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่ เป็นเหตุให้รถเสียหลักตกถนน พลิกคว่ำและไปชนเข้ากับต้นไม้ในร่องกลางถนนอย่างแรง จนรถพังเสียหายอย่างหนัก หลังคารถเปิด ร่างกระแทก ถูกอัดก็อปปี้ จึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีคาซากรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ จะได้แจ้งติดต่อญาติให้มารับศพหลังจากชันสูตรเสร็จแล้วเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป