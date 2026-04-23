(คลิป)ระทึก! พายุถล่มตลาดนัดสีคิ้ว โค่นต้นสะเดาทับกระบะพร้อมเด็ก 2 คนหลบในถังน้ำแข็งบาดเจ็บติดอยู่ภายใน กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก! พายุฤดูร้อนถล่มตลาดนัดสีคิ้ว โคราช โค่นต้นสะเดาใหญ่ ทับรถกระบะ พร้อม เด็ก 2 คน วิ่งหนีตายไปหลบในถังน้ำแข็งข้างรถ ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าและกู้ภัย เร่งช่วยเหลือนำตัวออกมาส่ง รพ. สีคิ้ว
วันนี้ ( 23 เม.ย.69) เมื่อเวลา 15.30 น. เกิดเหตุพายุฤดูร้อนถล่มฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอปากช่อง และอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยเฉพาะบริเวณตลาดนัดบ้านทับ 6 ต.หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว ส่งผลให้ต้นสะเดาขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟ และล้มทับรถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บบ 6808 สุรินทร์ ซึ่งเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดช่วงเวลาดังกล่าว
ขณะเกิดเหตุ มีเด็กเล็ก 2 คน อายุประมาณ 3 ขวบ และ 7 ขวบ วิ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ภายในถังน้ำแข็ง ใกล้กับรถกระบะคันดังกล่าว ก่อนที่ต้นสะเดาจะล้มลงทับรถ ทำให้เด็กทั้งสองได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน
ชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว เมื่อเห็นเหตุการณ์ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยช่วยกันตัดกิ่งไม้และนำเด็กทั้ง 2 คน ออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้น เด็กอายุ 3 ขวบ มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย ส่วนเด็กอายุ 7 ขวบ มีบาดแผลถลอกบริเวณขาและตามร่างกาย ทั้งสองรายยังรู้สึกตัวดี ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งนำตัวส่งรักษาที่ โรงพยาบาลสีคิ้ว เพื่อให้แพทย์ตรวจอาการอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าและ ประชาชนในตลาดนัดเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความเสียหาย รวมถึงเฝ้าระวังสภาพอากาศในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา