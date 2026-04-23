อ.ต.ก.เปิดงาน“แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา”ยกระดับผลไม้ไทยสู่ผู้บริโภค รวบรวมของดี4ภาคส่งตรงเชียงใหม่

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดงาน“แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา” จัดระหว่าง 22-26 เม.ย.69 ที่เชียงใหม่ คัดสรรผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพดีเยี่ยมจาก 4 ภาคทั่วไทย ร่วมวางจำหน่ายกว่า 60 ร้าน ส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค ตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 23 เม.ย.69 ที่มีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.พรเทพ ศรีธนาธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา” ซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย.69 โดยมีนายต่อกุล คำถาเครือ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเกษตรกร ภาคประชาชน รวมทั้งเกษตรกรจากแหล่งผลิตร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้าภายในงานกว่า 60 ร้าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งนายต่อกุล คำถาเครือ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เปิดเผยว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร นำผลิตผลมาจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งด้านการผลิต การจำหน่ายและการตลาด สอดรับกับนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสนับสนุนให้เกิดจุดรวมสินค้ามาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
โดย อ.ต.ก. เร่งขับเคลื่อนดำเนินการบริหารจัดการผลไม้ของประเทศอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตฤดูกาล ควบคู่กับการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “อ.ต.ก.แฟร์ 4 ภาค” โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่สำคัญทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร สงขลา และในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา” เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร สนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงฤดูกาล เพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง
สำหรับการจัดงาน “แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 เม.ย.69 โดยเชิญเกษตรกรจากแหล่งผลิต กว่า 60 ร้านค้า เข้าร่วมจำหน่ายผลไม้คุณภาพทั้งสดและแปรรูป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบตลาดสินค้าเกษตร และก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ออกแบบให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค อาทิ กิจกรรมนาทีทอง การแสดงดนตรีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ยีงมีกิจกรรมการลุ้นรับของรางวัลประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมงานซื้อสินค้าครบ 100 บาท จะได้รับคูปอง สำหรับชิงโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่อง อ.ต.ก. ขอเชิญทุกท่านสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยในงาน “แอ่วเมืองเหนือ ชิมผลไม้ถิ่นล้านนา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 เม.ย.69 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่