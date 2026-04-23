ตร.บุกค้นคฤหาสน์หรูเชียงใหม่-รวบนักธุรกิจหนุ่มไฮโซ ติดกล้องแอบถ่ายผู้หญิงเข้าห้องน้ำ เซฟคลิปภาพ

เชียงใหม่ - ตำรวจภาค 5 สนธิกำลัง ตร.แม่ปิง นำหมายศาล บุกตรวจค้นคฤหาสน์หรู-รวบนักธุรกิจหนุ่มไฮโซ..ลอบตั้งกล้องควบคุมสัญญาณระยะไกลในห้องน้ำหญิงร้านค้าย่านสารภี แอบถ่ายผู้หญิงเข้าห้องน้ำ-ดึงคลิปภาพเซฟ ลงมือถือ พบหลักฐาน ชื้อกล้องควบคุมระยะไกลแอบติดห้องน้ำหญิงแอบถ่าย เจ้าตัวสารภาพอ้างคึกคะนอง
วันนี้(23 เม.ย.69) พล.ต.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.แม้ปิ้ง, พ.ต.อ.สุรชัย ท่างาม ผกก.สส.ก.จว.เชียงใหม่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ บุกค้นบ้านเป้าหมายเป็นคฤหาสน์ราคาหลังละไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน ภายในหมู่บ้านสุดหรู ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
พบนายคริส (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของบ้าน และพบโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ iPhone 16 Pro สีขาว จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Vivo Y29 สีขาว จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP สีเทา จำนวน 1 เครื่องกล้องวงจรปิดขนาดเล็กชนิดส่งสัญญาณภาพระยะไกล จำนวน 11 ตัว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ- คลิปและภาพผู้หญิงเข้าห้องน้ำอีกจำนวนมาก
พล.ต.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพนักงานของร้านค้าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่สภ.แม่ปิง ว่าตรวจพบกล้องวงจรปิดแบบซ่อน ถูกติดตั้งไว้บริเวณใต้อ่างล้างมือภายในห้องน้ำหญิง หันหน้ากล้องไปทางชักโครก จึงเชื่อว่ามีคนแอบเข้ามาติดตั้งกล้อง เพื่อถ่ายคลิปหรือภาพของผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำในลักษณะอนาจาร
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบซึ่งพบติดตั้งกล้องควบคุมระยะไกลในห้องน้ำหญิง จำนวน 4 จุด พร้อมกับดำเนินการสืบสวนทางเทคนิคจนทราบตัวผู้กระทำความผิด และรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นจากศาล เข้าตรวจค้น-จับกุมตัวผู้ต้องหาฐาน "ครอบครองสื่อลามก่อนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรือผู้อื่น" ได้ที่บ้านพักพร้อมของกลาง
“ผู้ต้องหาแอบติดกล้องใต้อ่างล้างหน้า มุมอับ จุดวางน้ำหอมในห้องน้ำ ซึ่งล้วนเป็นจุดที่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจน และทำมาแล้วกว่า 1 เดือน ทำให้เจ้าหน้าที่พบคลิปภาพผู้หญิงเข้าห้องน้ำหลายคนที่ถูกเซฟไว้จำนวนมาก โดยผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่าทำด้วยความคึกคะนอง โดยศึกษามาจากยูทูป แล้วชื้ออุปกรณ์มาลองทำเอง มีการดูกล้องแล้วดึงภาพมาเซฟเก็บไว้ดูเอง”