รวบแล้ว! “ลุงโชเฟอร์หื่น” ลวนลามสาวรง.โคราชหวังข่มขืน หนีลงภาคใต้ไม่รอด โดนสกัดจับที่ประจวบฯ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -รวบแล้ว “ลุงโชเฟอร์หื่น” ลวนลามสาวโรงงานหวังข่มขืน ควบเก๋งหนีมุ่งหน้าภาคใต้ หลัง ตร.ยื่นศาลอนุมัติออกหมายจับ สุดท้ายไม่รอด โดนสกัดจับที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างส่งตัวมาดำเนินคดี สภ.จอหอ โคราช ท้องที่ก่อเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี น.ส.เอ (นามสมมติ) พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.จอหอ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา หลังถูกพนักงานขับรถรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ลวนลามและกระทำอนาจาร หวังจะข่มขืน ขณะโดยสารรถเพื่อกลับบ้าน โดยผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่บนรถเหลือผู้เสียหายเพียงคนเดียว พาแวะเข้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่ ต.จอหอ ก่อนลงมือก่อเหตุ สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้เสียหายเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุด วันนี้ ( 23 เม.ย.69 ) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ศิวภาคย์ พวงจันทร์ ผู้กำกับการ (ผกก.) สภ.จอหอ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ทาง พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา ได้สั่งการให้เร่งติดตามจับกุม ข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอศาลจังหวัดนครราชสีมา ออกหมายจับ นายวีระ เติมตะขบ อายุ 57 ปี ชาวอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว
จากการสืบสวน ทราบว่า ผู้ต้องหาได้ใช้รถยนต์เก๋งส่วนตัว ยี่ห้อมิตซูบิชิ มิราจ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน งย 4990 นครราชสีมา ขับหลบหนี โดยสวมหมวกสีแดง แว่นตาสีดำ และหน้ากากอนามัยสีดำ เพื่ออำพรางใบหน้า ก่อนหลบหนีมุ่งหน้าไปทางภาคใต้
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบพิกัด ว่า ผู้ต้องหาขับรถมาถึงบริเวณถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงประสานตำรวจทางหลวง ตั้งจุดสกัด กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยตามหมายจับ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันที โดยผู้ต้องหาเดินทางมาเพียงลำพัง และยอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับดังกล่าว
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดสืบสวนเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาเพื่อควบคุมตัวกลับมายัง สภ.จอหอ โดยคาด ว่า จะเดินทางถึงในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.69) ส่วนสาเหตุการหลบหนีไปทางภาคใต้นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ผู้ต้องหามีจุดหมายปลายทางที่ใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนขยายผลอย่างละเอียดต่อไป