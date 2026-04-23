บุกจับโรงหมอเถื่อนกลางเมืองพัทยา เปิดรักษาโรคเข่าเสื่อมไม่มีใบอนุญาต ช็อคกว่าเจอทั้งหมอ-พยาบาลจริงให้บริการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สืบภาค 2 ร่วม สสจ.ชลบุรี บุกตรวจโรงหมอเถื่อนลอบเปิดรักษาโรคเข่าเสื่อมไม่ได้รับอนุญาต แต่ที่ช็อคยิ่งกว่าคือมีทั้งหมอ-พยาบาลจริงนั่งทำงานทั้งที่รู้ว่าผิด
เมื่อเวลา 12.30 น. วันนี้( 23 เม.ย.) พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผู้บังคับการสืบสวนภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.เทียนชัย เลิศมณีทวีทรัพย์ ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบัญชาการสืบสวนภาค 2 นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาค 2 สนธิกำลังร่วม นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้าตรวจสอบคลินิกเวชกรรมรักษาโรคเข่าเสื่อม ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทพัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หลังสืบทราบว่าเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต
พบคลินิกดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น 2 คูหา ด้านหน้ามีป้าย “xxx คลินิกเวชกรรม“ แต่ไม่ระบุเลขที่ใบอนุญาต และที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายโฆษณาระบุว่า “ คลินิกนี้ มียาฉีดเข้าเข่า รักษาและชะลอโรคข้อเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด”
เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับเข้าทำการรักษาโรคเข่าเสื่อม กระทั่งมีการตกลงรักษาและจ่ายเงินเสร็จสิ้นซึ่งถือว่าเป็นความผิดสำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สสจ.ชลบุรี จึงแสดงตัวเข้าจับกุมในทันที
จากการตรวจสอบภายในคลินิก พบเจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงกำลังให้บริการคนไข้ ซึ่งส่วนใหญ่มี เกณฑ์อายุประมาณ 50-70 ปี เพื่อมารอรับการฉีดสเต็มเซลล์รักษาโรคเข่าเสื่อม และยังพบว่าภายในคลินิกยังมีห้องหัตการ (ห้องพยาบาลบริการคนไข้) จำนวน 4 ห้อง ห้องยา 1 ห้อง และห้องเก็บขยะอันตราย 1 ห้อง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาตพนักงานประจำคลินิกกลับไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดของกลางและควบคุมตัวทั้งหมอและพนักงานภายในคลินิก ซึ่งพบว่ามีทั้งหมอและพยาบาลตัวจริง นั่งทำงานและให้บริการคนไข้อยู่ภายในคลินิกดังกล่าว เบื้องต้นเป็นหมอ 1 คน ผู้จัดการคลินิก 1 คน และพนักงานดูแลประวัติคนไข้ 2 คน ( รวม 4 คน ) ซึ่งทางผู้จัดการคลินิก อ้างว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล เนื่องจากเพิ่งย้ายมาเปิดได้เพียง 3 เดือน จึงนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่ สภ.บางละมุง
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับคนไข้รายหนึ่งที่มีอายุ 62 ปี ทราบว่ากำลังมารอเข้ารับการฉีดยาเข้าข้อเข่าเพื่อรักษาโรคเข่าเสื่อม และยังบอกว่าได้ซื้อคอร์สรักษาโรคเข่าเสื่อม แบบเหมาจ่าย ในราคา 250,000 บาท และจะต้องเข้ามารับการฉีดยาเข้าข้อเข่ารวมทั้งหมด 12 ครั้ง ( ฉีดเดือนละ 2 ครั้ง) ตามหมอนัด
ซึ่งคนไข้รายนี้ยอมรับว่า เมื่อเข้าทำการรักษาแล้วมีอาการดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่การรักษาให้หายขาด เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการปวดเท่านั้น และยังบอกอีกว่าตกใจเมื่อรู้ว่าคลินิกแห่งนี้ เปิดให้บริการโดยไม่ได้ได้รับอนุญาตถึงแม้จะมีหมอจริงให้บริการก็ตาม จากนี้ไปก็หวังว่าคลินิกแห่งนี้จะหาวิธีขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ด้าน นายจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผยว่าหลังได้รับร้องเรียนจึงเข้าตรวจสอบซึ่งก็พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาลมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 2 รวบรวมพยานหลักฐาน นำดำเนินคดีเกี่ยวกับประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ดำเนินการสถานพยาบาลโดยได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป…