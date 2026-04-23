รพศ.1 พัน.2 ระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พัฒนานิคม ลพบุรี เสียหาย 119 หลังคาเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี – กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่มหนัก บ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างกว่า 100 หลังคาเรือน เร่งมอบสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อน

จากกรณีเกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงต่อเนื่องหลายชั่วโมงในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ล่าสุด กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2) ค่ายวชิราลงกรณ์ ได้ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

พ.ต.ศิวธนาณัฐ พงค์สินภรภัทร รักษาราชการแทนผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ลงพื้นที่ร่วมกับนายมงคล จงใจลาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยอย่างเร่งด่วน

จากการสำรวจความเสียหาย พบพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลพัฒนานิคม 31 หลังคาเรือน ตำบลโคกสลุง 34 หลังคาเรือน ตำบลมะนาวหวาน 50 หลังคาเรือน ตำบลดีลัง 2 หลังคาเรือน และตำบลชอนน้อย 2 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 119 หลังคาเรือน โดยบางหลังได้รับความเสียหายรุนแรงถึงขั้นพังทั้งหลัง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผ้าห่ม ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยทุกครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก

ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามระเบียบ และเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว.










