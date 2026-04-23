“รถสองแถวขอนแก่น” ยิ้ม ขนส่งประกาศขึ้นค่าโดยสารใหม่เป็น 15 บาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจ้าของรถสองแถวเมืองขอนแก่น โล่งอก! หลังสำนักงานขนส่งจังหวัด ประกาศแจ้งปรับอัตราค่าโดยสารใหม่เริ่มต้น 15 บาท สอดรับน้ำมันแพง ชี้เป็นค่าโดยสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งผู้โดยสารรับได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศแจ้งปรับอัตราค่าโดยสารประจำทางทั้งหมวด 1 และหมวด 4 โดยหมวด 1 วิ่งในเขตเมืองรถธรรมดา รถสองแถว อัตราค่าโดยสาร 15 บาท ในระยะ 10 กิโลเมตรแรก พบว่าคนขับรถโดยสารส่วนใหญ่พอใจมาก เพราะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างสมดุล จากราคาน้ำมันที่ยังคงสูงอยู่ในปัจจุบัน
นายพุทธา วิชา อายุ 67 ปี คนขับรถโดยสาร กล่าวว่าในช่วงน้ำมันแพง ผู้โดยสารที่มาใช้บริการบางคนก็ให้ค่าโดยสารเอง จากเดิม 11 บาท โดยเราไม่ได้ร้องขอ เพราะเห็นว่าน้ำมันแพง เราก็เห็นใจผู้โดยสาร และผู้โดยสารก็เข้าใจเมื่อราคาน้ำมันปรับขึ้นไปถึงลิตรละกว่า 50 บาท ภายหลังจากที่ขนส่ง จ.ขอนแก่น ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารขึ้นเป็น 15 บาท ต้องขอขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณขนส่งจังหวัดมาก ที่ช่วยเหลือคนทำมาหากินเพราะเราต้องสู้กันต่อไป
น้ำมันจะถูกหรือแพง ถ้ายังลิตรละไม่ถึง 100 บาท คงต้องวิ่งทำมาหากินต่อไป เพราะไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไร ดีที่รถคันนี้เป็นของตนเองไม่ใช่รถเช่า จึงสามารถขับรถโดยสารสองแถวในเขตเมืองแบบนี้ต่อไปได้
ขณะที่นายสราวุธ บุญพร้อม อายุ 54 ปี คนขับรถโดยสารประจำทาง กล่าวว่าหลังจากที่ขนส่งขอนแก่นปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทาง รถธรรมดา จากเดิม 11 บาท เป็น 15 บาท ในระยะทาง 10 กิโลเมตรแรก ถือเป็นอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม แต่อยากให้ลดค่าน้ำมันดีเซลลงอีกจะดีกว่านี้ เพราะการออกวิ่งรถ ไม่ใช่ว่าจะได้ผู้โดยสารทุกรอบ
ที่เห็นรถโดยสารวิ่งน้อยช่วงนี้ เพราะบางคนก็สู้ค่าน้ำมันไม่ไหว จึงไปทำงานอย่างอื่นที่ดีกว่า แต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ เพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ ไม่ว่าน้ำมันจะถูกหรือแพงต้องออกมาวิ่งรับส่งทุกวันเหมือนค้าขาย ไม่ว่าจะขาดทุนไม่ขาดทุนก็ต้องทำ ได้กำไรน้อยก็ต้องทำ ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าเพื่อนๆร่วมอาชีพ ดีใจและปลื้มใจที่ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรถโดยสาร แต่จะดีกว่านี้หากราคาน้ำมันถูกลงกว่านี้อีก