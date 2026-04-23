วงจรปิดจับภาพชัด! “พระครูปลัดฯ เจ้าอาวาสวัดสนามชัย” นั่งวินฯ ต่อไปสถานีรถไฟพิด’โลก

พิษณุโลก - กล้องวงจรปิดจับภาพชัด.. คนขับมินิบัสประจำทาง ตาก-สุโขทัย -พิษณุโลก ยืนยัน “พระครูปลัดฯ” นั่งรถจากตากลงขนส่งพิษณุโลก จากนั้นนั่งวินออกจาก บขส.มุ่งหน้าไปส่งสถานีรถไฟ
วันนี้ (23 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2569 หรือกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา โดยแจ้งกับทางไวยาวัจกรว่าเดินทางไปรับลูกชาย ซึ่งป่วยจิตเวชและเข้ารับการบำบัดที่บ้านพึ่งสุข จ.ราชบุรี เพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลชั่วคราวที่ จ.ขอนแก่น แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้
ชุดสืบแกะรอย “พระปลัดสมบัติ-เจ้าอาวาสวัดสนามไชย” พบว่าเดินบนถนนพหลโยธิน ขึ้นสะพานกิตติขจร ข้ามน้ำปิง ก่อนเจอร่องรอยเดินทางต่อไปจุดต่างๆ อาทิ ขึ้นมินิบัสสายตาก-พิษณุโลกต่อ แต่ยังไม่เจอตัว
ต่อมาพบเบาะแสพระครูปลัดสมบัตินั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มาลงที่ บขส.จ.ตาก เวลา 07.12 น. เดินขึ้นรถมินิบัส สายตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก เวลา 07.34 น. ออกจาก บขส.จ.ตาก มุ่งหน้า จ.พิษณุโลก เวลา 10.32 น. จากนั้นพบว่าพระครูปลัดฯเดินลงจากรถมินิบัสที่ บขส.จ.พิษณุโลก (เก่า) เวลา 10.33 น. ก่อนเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์วินรับจ้าง มุ่งหน้าออกถนนพิชัยสงคราม จ.พิษณุโลก
นายจินดา แซ่หนิม พนักงานขับรถมินิบัส สายตาก-พิษณุโลก กล่าวว่า วันดังกล่าว พระครูปลัดสมบัติได้ซื้อตั๋วโดยสารขึ้นจาก จ.ตากมาลงที่สถานีโดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 จริง โดยได้นั่งด้านหลังจากรถ ซึ่งเป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จากนั้นได้เดินไปขึ้นวินจักรยานยนต์ด้านหน้า บขส.อีกครั้ง
นายพิษณุ พิณพาทย์ อายุ 64 ปี วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าสถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1 กล่าวว่า ตำรวจชุดสืบ มาสอบถามข้อมูลเรื่องการรับส่งพระครูปลัดสมบัติ เนื่องจากตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งตนก็จำไม่ได้ เพราะผ่านมานับเดือนแล้ว แต่เท่าที่ดูจากภาพกล้องวงจรปิดก็พอทราบว่า พระครูปลัดสมบัติเลี้ยวซ้ายออกจากขนส่งไปยังสถานีรถไฟพิษณุโลก