สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัวสมาชิกใหม่อวดโฉมน่ารัก "ลูกฮิปโป" เกิดตรงวันสงกรานต์ เตรียมลุ้นเพศ-โหวตตั้งชื่อ

เชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดตัว "ลูกฮิปโปโปเตมัส" สมาชิกเกิดใหม่ตรงกับวันสงกรานต์ที่เพิ่งผ่านพ้น พร้อมอวดโฉมความน่ารัก เบื้องต้นพบสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี แต่ยังไม่ทราบเพศเนื่องจากตัวแม่ดูแลไม่ห่าง เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวลุ้นเพศและโหวตตั้งชื่อ
วันนี้ (23 เม.ย. 69) ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเปิดตัวลูกฮิปโปโปเตมัส สมาชิกที่เกิดใหม่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 69 ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ เป็นลูกของ “พ่อวีรชน” อายุ 52 ปี ซึ่งแม้อายุจะมากแต่ยังคงแข็งแรงและเป็นพ่อพันธุ์ที่ดี กับ “แม่มะยม” อายุ 15 ปี ที่สาวสมวัย โดยบรรยากาศการเปิดตัวเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีการจัดตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามน่ารัก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย ซึ่งลูกฮิปโปโปเตมันตัวนี้นับเป็นสมาชิกฮิปโปโปเตมัส ตัวที่ 5 ของสวนสัตว์เชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่า ลูกฮิปโปโปเตมัสตัวนี้มีพฤติกรรมร่าเริง ชื่นชอบการว่ายน้ำอยู่เคียงข้างแม่อย่างใกล้ชิด โดยแม่ฮิปโปจะคอยดูแลและให้นมอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เข้มแข็ง ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจน แต่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับฮิปโปโปเตมัส เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มักอาศัยอยู่ในน้ำในช่วงเวลากลางวัน เช่น แม่น้ำ หนองน้ำ และ ทะเลสาบ มีความสามารถในการดำน้ำและเคลื่อนไหวใต้น้ำได้เป็นอย่างดี และมักออกหากินในเวลากลางคืน โดยอาหารหลักคือหญ้าและพืชน้ำ สามารถกินอาหารได้มากถึงวันละประมาณ 40 กิโลกรัม ทั้งนี้ ฮิปโปโดยเฉพาะตัวผู้และแม่ที่มีลูกอ่อนจะมีพฤติกรรมค่อนข้างหวงอาณาเขต
โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความน่ารักของลูกฮิปโปตัวน้อย พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดที่ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ขณะเดียวกันเตรียมจัดกิจกรรม “ลุ้นเพศและโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส” ในเร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ Facebook, Instagram และ TikTok