ชุดสายฟ้ากัดไม่ปล่อย จากจับยาบ้า 18 เม็ด ขยายผลเจอลักทรัพย์เจ้าอาวาสทั้งเงินสดทั้งทองทั้งไอโฟน

หนองคาย - ตำรวจชุดสายฟ้า สภ.เมืองหนองคายออกตรวจร้านทองในห้าง เจ้าของร้านทองส่งสัญญาณพิรุธหนุ่มวัย 19 มาซื้อขายทอง เรียกตรวจเจอยาบ้า 18 เม็ด คุมตัวไว้ก่อนขยายผลรับสารภาพงัดกุฏิเจ้าอาวาสวัดขโมยทองเก่าไปขายซื้อของใหม่ พกเงินสดชอปแหลก ทั้งไอโฟนรุ่นล่าสุด สมาร์ทวอชต์ ตามของกลางกลับคืนส่งวัด
เวลา 12.00 น. วันนี้ (23 เม.ย.) พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.เกษม สมสิน สวป.สภ.เมืองหนองคาย พร้อมชุดสายฟ้า สภ.เมืองหนองคาย ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของกลางที่ตรวจยึดมาได้จากผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักทรัพย์ โดยมีพระมหาอำพล เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำสถิต บ้านสร้างพอก ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย ผู้เสียหายเข้าร่วมตรวจสอบด้วย ของกลางที่ตรวจพบมีเงินสด 214,000 บาท, ทองรูปพรรณ, แหวนทอง, วัตถุมงคล, เหรียญพระเครื่อง จำนวนมาก
พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดสายฟ้า สภ.เมืองหนองคายได้ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าอัศวรรณ 1 ปรากฏว่าเจ้าของร้านทองเยาวราชในห้างได้ส่งสัญญาณให้ตำรวจทราบว่าชายที่กำลังทำทีซื้อขายทองอยู่นั้นท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจ พบยาบ้า 18 เม็ดอยู่ในกระเป๋า จึงควบคุมตัวไว้ ทราบชื่อคือ นายสิริยุทธ อายุ 19 ปี ชาวอุดรธานี นำตัวมาสอบปากคำที่ สภ.เมืองหนองคาย ตรวจค้นกระเป๋าสะพายและภายในช่องเก็บของใต้เบาะรถจักรยานยนต์ยังพบทรัพย์สินหลายรายการ มีเงินสด 214,000 บาท, ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล โทรศัพท์ไอโฟน 17 โปรแมกซ์ สมาร์ทวอชต์ ลำโพง
นอกจากนี้ยังพบใบเสร็จการซื้อสินค้าราคาแพงหลายรายการ ตอนแรกอ้างว่าเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องเท่านั้น จนกระทั่งเช้าวันนี้จึงยอมรับสารภาพว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการงัดแงะกุฏิเจ้าอาวาสวัด และยินยอมพาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า เป็นกุโชั้นเดียว ผู้ก่อเหตุได้งัดหน้าต่างปีนเข้าไปขโมยทรัพย์สิน โดยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้ากุฏิช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 21 เม.ย. 69 ซึ่งเจ้าอาวาสไปทำธุระต่างจังหวัด ส่วนพระรูปอื่นอยู่กุฏิของตนเอง ผู้ก่อเหตุได้ขโมยทองคำที่เก็บไว้ในกล่อง ร่วมกับพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆ จากนั้นได้นำทองคำเก่าไปขาย ได้เงินสดมาแล้วนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ซื้อทองรูปพรรณเส้นใหม่
นอกจากนี้ยังรับสารภาพด้วยว่าเคยบวชเณรที่วัดแห่งนี้และก่อเหตุงัดกุฏิเจ้าอาวาสรูปก่อนขโมยของ เคยถูกจับข้อหาลักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดหนองคายได้ไม่ถึงปีก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป