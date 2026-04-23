(คลิป)พบเบาะแสเพิ่ม! “พระครูปลัดฯเจ้าอาวาสวัดสนามชัย”ข้ามสะพานน้ำปิง-ขึ้นมินิบัสตาก-พิด’โลก

ตาก - ตำรวจแม่ท้อ แกะรอยพบเบาะแสเพิ่ม.. “พระปลัดสมบัติ-เจ้าอาวาสวัดสนามไชย” เดินบนถนนพหลโยธิน ขึ้นสะพานกิตติขจร ข้ามน้ำปิง ก่อนเจอร่องรอยเดินทางต่อไปสถานีขนส่ง ขึ้นมินิบัสสายตาก-พิษณุโลก ต่อ แต่ยังไม่เจอตัว
กรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2569 จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งเจ้าอาวาสได้แจ้งกับทางไวยาวัจกรว่า จะเดินทางไปรับลูกชาย ซึ่งป่วยจิตเวชและเข้ารับการบำบัดที่บ้านพึ่งสุข จ.ราชบุรี เพื่อนำไปฝากให้อดีตภรรยาดูแลชั่วคราวที่ จ.ขอนแก่น แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้
ต่อมาครอบครัวและคณะสงฆ์ประสานเสียง วอนคนขับรถเก๋ง ที่เรียกผ่านแอปฯ เข้าให้ข้อมูล หลังพบเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับหลวงพ่อ แล้วจุดพบสุดท้ายที่จังหวัดตากปั๊มน้ำมัน PT (บ้านผักรักตะวัน) ใกล้กับสะพานกิตติขจรทางเข้าตัวเมืองตาก ถนนพหลโยธินเส้นทางไปยังหลายจังหวัดทางภาคเหนือเช่นจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก
กระทั่งวันที่ 22 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ แม่ท้อ อ. เมืองตาก ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนติดตามหาข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ปั๊ม PT (บ้านผักรักตะวัน) ที่เจ้าอาวาส ได้ลงรถเพื่อจะเข้าห้องน้ำก่อนจะตกลง ให้ส่งแค่นี้โดยบอกว่าจะมีรถมารับต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ท้อ ได้คลิปจากวงจรปิดจากร้านค้าแห่งหนึ่งใกล้ติดกับปั๊ม โดยเวลาในคลิป ประมาณ 04.48 น. คืนวันที่ 18 มีนาคม 2569 ได้เห็น บุคคลลักษณะคล้ายพระภิกษุ พระแต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร เดินอยู่บนถนนพหลโยธิน ทิศทางเข้าตัวเมืองตาก ผ่านหน้าร้านดังกล่าวที่เห็นไกลๆ ท่านเจ้าอาวาสได้ ลงรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้จริงก่อนที่จะ เดินเท้าออกจากปั๊มผ่านจุดดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภแม่ท้อ ได้ติดตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม บริเวณหน้าวัดพระนารายณ์ อยู่ริมถนนพหลโยธินขาขึ้นเหนือเชิงสะพานกิตติขจร ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จุดนี้สามารถบันทึกภาพขณะบุคคลคล้าย พระปลัดสมบัติ เดินต่อเนื่องมาจากกล้องวงจรปิด ของร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างปั๊ม PT บ้านผักรักตะวัน ในท่าทางเหม่อลอยคล้ายกำลังคิดอะไรอยู่ เดินมาอย่างช้าๆก่อนจะผ่านกล้องตัวที่ 1 และ สอดรับกับ กล้องตัวที่ 2 ที่ส่องไปทางศาลสี่มหาราช ลักษณะเดินไปอย่างเรื่อยๆเนือยๆ ก่อนจะเดินออกไปทางฝั่งขวาของถนน เดินลัดเลาะไปบน ถนนพหลโยธิน ขึ้นไปบนสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง แล้วเดินรับหาย ไปจากรัศมีทำการของกล้องวงจรปิด
ต่อมาพบร่องรอยพระปลัดสมบัติ ขณะเดินมุ่งหน้าไปที่สถานีขนส่งจังหวัดตาก ก่อนขึ้นรถมินิบัสสายตาก-พิษณุโลก ในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการติดตาม เพื่อแกะรอยเส้นทางการเดินทาง-ติดตามหาตัวพระเจ้าอาวาสวัดสนามชัยต่อไป