เสร็จทันเปิดงานมั้ย!!พืชสวนโลกอุดรฯ 69 คืบหน้าแค่ 69% ด้านจังหวัดยันทำตามโรดแมป

อุดรธานี-จังหวัดอุดรธานีแถลงความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก 2569 โชว์แผน “9 Prompt” ยกระดับเมืองทุกมิติ แต่ยอมรับงานก่อสร้างคืบหน้าเพียง 69% ต่ำกว่าเป้า 76% ขณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจจริง พบหลายโซนยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ท่ามกลางคำถามใหญ่จะทันเปิดงานหรือไม่ ขณะที่จังหวัดยืนยันเดินหน้าตามโรดแมป มุ่งปักหมุดอุดรฯ สู่ Smart & Green City ระดับนานาชาติ
บ่ายวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีการแถลงข่าวความก้าวหน้าการเตรียมจัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอย่างพร้อมเพรียง
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางสาวปวีณา เชยชุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี และผู้แทนบริษัท นงนุช แลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ร่วมแถลงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ โดยยอมรับว่าปัจจุบันความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ 69 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนซึ่งกำหนดไว้ 76 เปอร์เซ็นต์ หรือล่าช้าราว 7 เปอร์เซ็นต์จากปัจจัยด้านสภาพอากาศ แต่ยังยืนยันสามารถบริหารจัดการให้เดินหน้าทันกรอบเวลาการจัดงาน
โอกาสนี้ ผู้แถลงข่าวได้สรุปการขับเคลื่อนจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ “9 Prompt” หรือการเตรียมความพร้อม 9 ด้าน ครอบคลุมทั้งงานก่อสร้าง ความปลอดภัย การคมนาคม การท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ภาคประชาชน และกิจกรรม MICE เพื่อยกระดับเมืองรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมตั้งเป้าพัฒนาอุดรธานีสู่ Smart & Green City อย่างยั่งยืน
ในส่วนความพร้อมของสถานที่จัดงาน มีการยืนยันว่าโครงการก่อสร้างหลักจะแล้วเสร็จ 85-90 เปอร์เซ็นต์ก่อนเปิดงาน และสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกำหนด พร้อมเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทั้งชานชาลารถไฟชั่วคราว ทางแยกสัญญาณไฟ ระบบไฟฟ้าลงดิน และระบบขนส่งรองรับผู้เข้าชม
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าการเตรียมสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ตามข้อมูลที่สื่อมวลชนได้รับแจกล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม 2569 ภาพรวมโครงการควรคืบหน้า 76 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลดำเนินการจริงอยู่ที่ 69 เปอร์เซ็นต์ตามที่มีการแถลง นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้ลงพื้นที่สำรวจนอกเหนือจากจุดที่ฝ่ายจัดงานกำหนดให้สื่อมวลชนเข้าชม เพื่อบันทึกภาพความคืบหน้าสภาพจริงของพื้นที่จัดงาน โดยภาพชุดล่าสุดถ่ายไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 พบว่ายังมีหลายโซนอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งงานภูมิทัศน์ งานโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคบางส่วน
ทั้งนี้ จากสภาพพื้นที่และภาพความคืบหน้าที่ปรากฏ ผู้สื่อข่าวขอให้ประชาชนดูภาพถ่ายที่นำเสนอ ร่วมพิจารณาข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมาก และเป็นโครงการสำคัญระดับนานาชาติที่ชาวอุดรธานีและประชาชนทั่วประเทศเฝ้าจับตา
สำหรับ มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 134 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 บนพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ครอบคลุมพื้นที่จัดงานกว่า 1,030 ไร่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก และจะเป็นอีกหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และประตูเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต.