(คลิป)ผึ้งหลวงจวนผู้ว่าฯแตกรัง ไล่ต่อยคนดำหัวกระเจิง ต้องหามส่ง รพ.หลายสิบ

เชียงราย – อุทาหรณ์ตั้งเตาปิ้งย่างใต้รังผึ้ง งานดำหัวผู้ว่าฯเชียงราย หวิดล่ม..หลังกลุ่มควันลอยรบกวนผึ้งหลวงรังใหญ่ จนแตกรังบินฮือไล่ต่อยผู้คนจนหนีกระเจิงกันทั้งงาน ต้องหามส่งโรงพยาบาลหลายสิบ ยังดีฝูงผึ้งอาละวาดไม่นาน-งานพิธีเดินต่อได้
วันนี้ (23 เม.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 09.15 น.ที่ผ่านมา ระหว่างส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนใน จ.เชียงราย เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามประเพณีล้านนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 กันอย่างคึกคักที่จวนผู้ว่าฯ ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย จนล้นเรือนรับรองที่มีอายุกว่า 100 ปี จนถึงสวน-ลานที่มีความกว้างขวางและเต็มไปด้วยต้นไม้
ขณะที่แต่ละหน่วยงานกำลังเดินเข้าบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผึ้งหลวงซึ่งมีรังอยู่บนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งภายในจวนใกล้กับสำนักงานกาชาด จ.เชียงราย เกิดแตกรัง บินฮือลงมาต่อยผู้คนที่กำลังไปร่วมงาน จนผู้คนพากันแตกตื่นและวิ่งออกจากจวนผู้ว่าฯมาอยู่ขอบทางถนนธนาลัย
หลายคนถูกผึ้งต่อยจนต้องถอดเสื้อออกมาสะบัดกวัดแกว่งไล่ผึ้ง บางคนเข้าไปช่วยคนอื่นที่ถูกผึ้งรุมต่อย กระทั่งฝูงผึ้งเริ่มบินเบาบางลง แต่ยังคงไปเกาะกลุ่มกันอยู่ที่รังใหญ่ ขณะที่หลายคนก็ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลบวมเพราะถูกผึ้งต่อยหลายตัว ทางจังหวัดจึงได้ประสานขอรถพยาบาลหลายคันเข้าไปรับปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 10-30 คน และนำไปส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างเร่งด่วนอีกหลายคน
สำหรับสาเหตุของผึ้งแตกรังคาดว่าเกิดจากการทำอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองผู้ไปร่วมงาน โดยเฉพาะการตั้งเตาประเภทปิ้งย่างบริเวณใกล้กับรังผึ้ง ทำให้เกิดกลุ่มควันลอยขึ้นไปรบกวนจนผึ้งแตกรังพากันบินลงมาไล่ต่อยผู้คนที่ไปร่วมงานดังกล่าว
อย่างไรก็ตามหลังจากลงมาต่อยผู้คนได้ช่วงเวลาหนึ่งก็บินกลับรังและบินวนไปตามกลุ่มคนเบาบางลงทำให้พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ.