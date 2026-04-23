อุกอาจ! คนร้ายซิ่ง จยย.ประกบยิงช่างแอร์ 17 นัดหน้าบ้านชะอำ รอดตายหวุดหวิด

เพชรบุรี - หนุ่มช่างแอร์เพิ่งกลับจากทำงาน ถูกวัยรุ่น 2 คนขี่ จยย.บุกยิงถล่มหน้าบ้าน พบปลอกกระสุน 9 มม. 17 ปลอก รถเก๋งพรุน ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
เวลา 23.30 น. วานนี้( 22 เม.ย.) พ.ต.ท.สุนทร พราหมณ์สังข์ รองผู้กำกับสอบสวน สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านเลขที่ 988/43 หมู่บ้านสุขเจริญ ชุมชนบางควาย เขตเทศบาลเมืองชะอำ จึงรายงานให้ พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับ สภ.ชะอำ ทราบ ก่อนนำกำลังชุดสืบสวน กู้ภัยสว่างสรรเพชญ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อ นายเทพพิทักษ์ อ่อนภักดี อายุ 32 ปี ชาวชะอำ อาชีพช่างแอร์ ถูกยิงเข้าที่แขนขวา 1 นัด กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลชะอำ ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่บนถนนหน้าบ้านจำนวน 17 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ พบรถยนต์เก๋ง Honda Jazz ทะเบียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จอดอยู่หน้าบ้าน สภาพท้ายรถถูกยิงเสียหาย กระจกหลังแตก ยางหลังขวาแตก 1 เส้น และเบาะที่นั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยกระสุน 2 นัด
จากการสอบถามผู้บาดเจ็บให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจากทำงานและจอดรถหน้าบ้าน ระหว่างขนของเข้าบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจากด้านหลัง จึงรีบกระโดดหลบกระสุนไปหลบข้างรถ ก่อนถูกยิงที่แขนขวา โดยไม่เห็นตัวคนร้าย แต่มีเพื่อนบ้านแจ้งว่า คืนก่อนหน้าเห็นรถจักรยานยนต์มาวนเวียนบริเวณหน้าบ้าน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบ คนร้ายเป็นวัยรุ่น 2 ราย ขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha Filano สีแดงดำ ไม่ทราบทะเบียน ขับเข้าซอยมาถึงหน้าบ้าน ก่อนชักอาวุธปืนยิงใส่หลายนัด แล้วขี่รถหลบหนีออกจากหมู่บ้าน ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
ล่าสุดช่วงสายวันนี้ (23 เม.ย.) ญาติๆของ ผู้ก่อเหตุ ทั้งสองคน ได้นำเยาวชนชายอายุ 15 ปีและ 16 ปีผู้ที่ลงมือก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายเทพพิทักษ์ได้รับบาดเจ็บ เข้ามอบตัวต่อ พันตำรวจเอก อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชะอำ โดย 1 ในผู้ก่อเหตุเยาวชนชายอายุ 15 ปี ที่ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์แบงค์กัน แปลงใส่กระสุนขนาด 9 มมไม่มีทะเบียน
โดยรับสารภาพว่า โกรธเคืองนายพิทักษ์เนื่องจากว่า ถูกนายพิทักษ์ข่มขู่ และ ต่อว่าหลายครั้งแล้ว จึงเกิดความกลัวจึงตัดสินใจ ไปก่อเหตุดังกล่าว หลังก่อเหตุเสร็จได้นำอาวุธปืน ไทยประดิษฐ์ที่ใช้ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งน้ำที่บริเวณหาดสุขเสมอภายในชุมชนบ่อพุทราอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี เบื้องต้น ได้ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทั้ง 2 ราย