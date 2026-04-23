(คลิป)หากินที่ไหนไม่ได้แล้ว! ยุคข้าวของแพงทั้งแผ่นดิน ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยชามละ 10 บาท ตรงปกไม่จกตา

สุโขทัย - น้ำมันลิตรละ 40-50 ก๋วยเตี๋ยวชามละ 10 บาท ยังมี..เผยร้านก๋วยเตี๋ยวริมน้ำยมเมืองสุโขทัย แม่ค้าวัย 63 ปี ยืนลวกเส้น-เปิดบริการมานานเกือบครึ่งศตวรรษ เริ่มจากชามละ 5 บาท วันนี้ทั้งเตี๋ยวสุโขทัยแห้ง/ต้มยำ-เตี๋ยวไก่ เย็นตาโฟ ยังยืนราคาชามละ 10 ท่ามกลางข้าวของแพงขึ้นทั้งแผ่นดิน เจ้าของร้านบอก..เดือนหน้าถ้าไม่ไหวจริงๆอาจขอปรับเพิ่มในรอบ 20 ปี เป็นชามละ 15
ริมน้ำยมบ้านหมู่ 7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย วันนี้(23 เม.ย.69) วันที่น้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้นไปลิตรละ 40-50 บาท แถมยังมีแนวโน้มแพงขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ที่เปิดมายาวนานเกือบ 50 ปี เริ่มขายตั้งแต่ชามละ 5 บาท จนปัจจุบันของทุกอย่างต่างก็แพงขึ้น ร้านอื่นๆต้องขยับปรับราคาเพิ่มเป็น 30-40 บาท แต่ร้านนี้กลับยืนหยัดในราคาเดิม ขายแค่ชามละ 10 บาท แบบตรงปกไม่จกตา ได้กำไรเล็กๆน้อยๆก็พอใจ
นางประเภก ทองงาม หรือป้าเภก อายุ 63 ปี เจ้าของร้าน บอกว่า ยืนลวกเส้นขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ชามละ 5 บาท ก่อนจะเพิ่มเป็น 7 บาท และขายชามละ 10 บาท มาจนถึงปัจจุบัน ที่ทำขายก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย มีทั้งแบบแห้งและต้มยำ ใส่ลูกชิ้น หมูแดง แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ เย็นตาโฟ ทุกอย่างชามละ 10 บาท ส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย ผัดไทย และอย่างอื่น ขายราคา 20 บาท
“สงสารคนกิน เลยไม่อยากขายแพง ได้กำไรเล็กๆน้อยๆ เราพออยู่ได้ก็เอาแล้ว แต่ถ้าแบกต้นทุนไม่ไหวจริงๆ เดือนหน้าก็อาจจะปรับราคาอีกครั้งในรอบ 20 กว่าปี จากเดิมชามละ 10 บาท ขอเพิ่มเป็นชามละ 15 บาท ไม่มากไปกว่านี้” ป้าเภก กล่าว
ลูกค้าชายรายหนึ่ง บอกว่า ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อย ปริมาณก็สมราคา แวะมาอุดหนุนเป็นประจำ สั่งกินคนเดียวครั้งละ 4 ชามตลอด ถ้าจะมีการปรับราคาขึ้นอีก 5 บาท เป็นชามละ 15 บาท ลูกค้าทุกคนก็เต็มใจจ่าย และเข้าใจแม่ค้าดี เพราะข้าวของยุคนี้อะไรก็แพงไปหมด ถ้ายังขาย 10 บาท แต่กำไรไม่เหลือ ก็ควรจะขึ้นราคาได้แล้ว
ทั้งนี้ ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเภก ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยม หมู่ 7 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ที่ร้านยังคงใช้ฟืนต้มน้ำซุป เครื่องปรุงทำเอง เน้นของสดวันต่อวัน เปิดร้านเวลา 10.00-18.00 น. ทุกวัน (หยุดวันพุธ) สอบถามเบอร์โทร 094-0108253