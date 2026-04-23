(คลิป)เผยนาทีไฟนรกไม้ชุมชนซอยลิเกกลางเมืองนครสวรรค์ วอดนับสิบหลัง-คนแตกตื่นหนีกันอลหม่านทั้งซอย

นครสวรรค์ – เผยนาทีไฟนรก..ไหม้บ้านชุมชนซอยลิเกกลางเมืองนครสวรรค์ ที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าปลูกสร้างติดกันหนาแน่นกว่า 220 หลังคา แถมซอยคับแคบ-ผู้คนแตกตื่นขนข้าวของทรัพย์สินหนีกันอลหม่านทั้งซอย รถดับเพลิงแทบเข้าไม่ถึง ไฟลามไหว้เผาวอดไปไม่ต่ำกว่า 10 หลังคา
เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงภายในชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา บริเวณซอยลิเก เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนกว่า 220 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ตั้งแต่บ่าย-ช่วงเย็นวันที่ 22 เม.ย.69 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งระดมกำลัง พร้อมรถบรรทุกน้ำมากกว่า 10 คัน เข้าควบคุมสถานการณ์ โดยกระจายกำลังฉีดน้ำสกัดไฟจากหลายทิศทางรอบชุมชน แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นชุมชนแออัด ถนนและซอยคับแคบ ทำให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงได้โดยตรง การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้เวลานานในการสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งอพยพและขนย้ายทรัพย์สินออกจากชุมชนอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้พักอาศัยในละแวกดังกล่าว โดยผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของเหตุเพลิงไหม้เกิดจากบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง รวมถึงบ้านของตน ทำให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกมาได้ทัน เนื่องจากไฟลุกลามอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ใช้เวลาควบคุมสถานการณ์นานกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ เบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า 10 หลังคาเรือน
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมทั้ง เตรียมสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ รวมถึง มีการตั้งที่พักพิงชั่วคราวภายในบริเวณวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย.