สลด!ผู้ป่วยซึมเศร้าจอดรถหน้าเมรุจุดไฟเผา-บึ้มสนั่น รถวอดคลอกตัวเองดับ คนช่วยเหมือนเห็นหน้าคนโผล่ซ้ำ

ลำปาง – สลดหญิงสูงวัย ป่วยซึมเศร้าขับรถออกจากบ้านจอดกลางป่าช้า ก่อเหตุจุดไฟเผารถ-เกิดเสียงระเบิดสนั่น ก่อนเปลวเพลิงลุกไหม้รถวอดคลอกตัวเองเสียชีวิตคารถ ชาวบ้านช่วยไม่ทัน แต่พอเพลิงสงบถึงขั้นขนหัวลุกเมื่อเห็นภาพคล้ายใบหน้าคนขับนั่งฝั่งคนขับ
พนักงานสอบสวน สภ.เมืองปาน ได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้รถยนต์และมีผู้เสียชีวิตในรถยนต์ ที่จอดกลางป่าช้าบ้านป่าเหว หมู่3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง หัวค่ำที่ผ่านมา(22 เม.ย.69) จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือ นางคำมา วงค์ปัญญา อายุ 64 ปี ชาวบ้านทุ่งบอม ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นางสุภัสตรา อายุ 46ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต แจ้งว่าผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และเมื่อเวลาประมาณ 16.30น.ผู้เสียชีวิต ได้ขับรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ออกมาจากบ้านของผู้เสียชีวิต และเมื่อตนทราบ จึงได้ออกติดตาม
ต่อมา ทราบว่านางคำมาได้ขับรถคันดังกล่าวมาที่เกิดเหตุและได้ก่อเหตุให้เกิดไฟไหม้รถยนต์ จนเกิดเสียงดังสนั่น ชาวบ้านใกล้เคียงได้มาช่วยดับไฟ แต่ไม่สามารถช่วยได้ทัน นางคำมาถูกไฟไหม้เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ จึงแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ
ทางญาติไม่ติดใจในการเสียชีวิต ในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด พนักงานสอบสวนได้ร่วมกับแพทย์เวร รพ.เมืองปาน ได้ชันสูตรพลิกศพ และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้มีรายงานว่าหลังเพลิงสงบหลายคนถึงขั้นขนหัวลุก เพราะเมื่อมองไปที่ฝั่งคนขับเห็นรูปคล้ายใบหน้าคนขับอยู่