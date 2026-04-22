คุมตัว “ร.อ.วิโรจน์” ผู้ต้องหาพยายามฆ่า สส.นราธิวาส เข้ากรุง แถลงที่ สตช.ก่อนส่งตัวดำเนินคดีพื้นที่เกิดเหตุ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ตำรวจรับตัว “ร.อ.วิโรจน์” จากชายแดนสังขละบุรี หลังหนีกบดานฝั่งเมียนมากว่า 1 เดือน เตรียมแถลงข่าวก่อนส่งตัวไปนราธิวาสตามหมายจับคดีพยายามฆ่า “กมลศักดิ์” สส.พรรคประชาชาติ
เมื่อเวลา 20.50 น. วันนี้( 22 เม.ย.) พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่า นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.เขต 5 จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ จาก สภ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะถึงศูนย์สืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในเวลาประมาณ 01.00 น. ของคืนนี้
พล.ต.ท.นพศิลป์ เปิดเผยสั้น ๆ ว่า จะนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนส่งตัวไปจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินคดีตามหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับตัวผู้ต้องหาจากกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA บริเวณช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังหลบหนีไปกบดานในฝั่งเมียนมาตั้งแต่ก่อเหตุเมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาหลบหนีกว่า 1 เดือน
สำหรับบันทึกการจับกุมของ สภ.สังขละบุรี ระบุว่า เจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่ ม.9 หมู่บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เวลา 17.15 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 และพล.ท.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และ พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศื ผบ.กองกำลังสุรสีห์ พ.อ.พรรณศักดิ์ เพรียวพาณิช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า พ.อ.ปยะเณร์ ภัทรศาศวัตวงศ์ รองผบ.ฉก.ลาดหญ้า เข้าจับกุม ร.อ.วิโรจน์ อายุ 52 ปี พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง ตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 2 เม.ย.69 ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
โดยหลังจากแถลงข่าวแล้ว จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.