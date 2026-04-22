ทัพภาคที่ 1 แจงเขมรลอบเปลี่ยนเส้นทางน้ำรุกล้ำพื้นที่ อ.คลองหาด ปรับคืนตามแนวเดิมแล้ว เตรียมยื่นประท้วง บินโดรนลาดตระเวน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพภาคที่ 1 แจงเหตุเขมรลอบเปลี่ยนเส้นทางน้ำไหลรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยบริเวณ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ยันทำปรับพื้นที่ตามแนวเดิมแล้ว เตรียมทำหนังสือประท้วงกัมพูชา ตามกลไกระหว่างประเทศ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำ รุกล้ำพื้นที่เขตแดนอธิปไตยของไทยบริเวณ อ. คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังมีการตกค้างของทุ่นระเบิดกับระเบิด จากสถานการณ์การสู้รบในอดีตที่ผ่านมา และยังอยู่ในแผนการเก็บกู้ฯ โดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1(นปท.1)นั้น
วันนี้ (22 เม.ย.) กองทัพภาคที่ 1 ได้ชี้แจงว่า กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาด(ฉก.คลองหาด) และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 13(ฉก.กรม ทพ.13) ได้ร่วมกับ นปท. 1 ได้เข้าทำการเจาะช่องทางเข้าสำรวจพื้นที่และดำเนินการปรับพื้นที่เส้นทางน้ำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ภายในอธิปไตยของไทยที่ถูกรุกล้ำให้กลับมาอยู่ในแนวเดิมเรียบร้อยแล้ว
และจะดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการรุกล้ำในลักษณะเดียวกันต่อไป นอกจากนั้นยังจะทำหนังสือประท้วงไปยังฝ่ายกัมพูชา ตามกลไกระหว่างประเทศ จากนั้นจะดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวเส้นทางเดิม
และในระหว่างนี้จะทำการลาดตระเวนทางอากาศด้วย "โดรน" เพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และจัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่มิให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเส้นเขตแดน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของไทย ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อย่างเต็มความสามารถ ยึดถือตามถ้อยแถลงร่วม Joint Statement จากกระประชุม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อ 27 ธ.ค. 68 อย่างเคร่งครัด
จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการ ในการหารือของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป