จับแล้ว! ผู้ต้องสงสัยลอบเผาป่า–ล่าสัตว์ “แก่งกระจาน” พร้อมของกลางเลื่อยโซ่ยนต์ เจ้าตัวยอมรับเคยเผาแปลงแต่ปฏิเสธยิงกระทิง

เพชรบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สนธิกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจ บุกจับชายชาวบ้านตามภาพวงจรปิด ลอบเข้าป่าพร้อมอุปกรณ์ล่าสัตว์และเลื่อยโซ่ยนต์ รับเคยจุดไฟเผาแปลงทำกิน แต่ยืนยันไม่ได้ยิงกระทิง ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้( 22 เม.ย.) นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สนธิกำลังฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแก่งกระจาน เข้าจับกุม นายประดิษฐ์ ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านพุพลูบน ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี ผู้ต้องสงสัยตามภาพวงจรปิดลอบเข้าพื้นที่ป่า
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีหัวหน้าอุทยานฯ เปิดเผยภาพผู้ต้องสงสัยลอบเผาป่าและล่าสัตว์ โดยพบพฤติกรรมใช้สุนัขพรานนำทาง เข้าออกพื้นที่หลายครั้ง ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ และมีการนำปืนลูกซองเข้าไปในพื้นที่ อีกทั้งยังพบซากกระทิง 2 ตัวถูกยิงเสียชีวิตในเขตอุทยาน ซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟป่าที่ลุกลามสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
จากการเข้าจับกุม พบของกลางเป็นนกกระทาทุ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง 1 ตัว เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง และอุปกรณ์ล่าสัตว์จำนวนหนึ่ง
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า ภรรยามีพื้นที่ทำกินกว่า 29 ไร่ ปลูกพริก และยอมรับว่าเคยจุดไฟเผาเมื่อเดือน ก.พ. 2569 แต่ไฟไม่ลุกลามเข้าป่า ส่วนกรณียิงกระทิงและนำปืนเข้าเขตอุทยานฯ ปฏิเสธไม่ได้กระทำ
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา นำเครื่องมือล่าสัตว์เข้าเขตอุทยานแห่งชาติ ครอบครองเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ที่ลักลอบนำอาวุธปืนเข้าล่าสัตว์และก่อเหตุเผาป่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.