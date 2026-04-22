บุกรวบวิศวกรตุรกีหนีคดีตึกถล่มในประเทศบ้านเกิดซ่อนตัวใน รร.เมืองพัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี บุกรวบวิศวกรชาวตุรกีหนีคดีเกี่ยวข้องเหตุตึกถล่มจากวัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ในประเทศบ้านเกิด จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะซ่อนตัวในเมืองพัทยา
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (22 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี (ตม.จว.ชลบุรี) จุดพัทยา ได้เข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีบุคคลต่างด้าวซึ่งมีหมายจับสากลหลบซ่อนตัวอยู่
พบ MR. ABDULLAH AYBABA อายุ 76 ปี สัญชาติตุรกี จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัว ก่อนนำส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อมแจ้งคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และคำสั่งควบคุมตัวตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีหมายแจ้งตำรวจสากล “หมายสีแดง” (INTERPOL RED NOTICE) ที่ทางการประเทศตุรกีต้องการตัว ในคดีเกี่ยวข้องกับเหตุอาคารถล่มในจังหวัดอาดานา เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2566 จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ จนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
และยังมีรายงานระบุว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว และภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าวัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย จึงถูกดำเนินคดีและออกหมายจับในประเทศต้นทาง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พิจารณาเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 12(7) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย