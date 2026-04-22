แกะรอยสาวเขาค้อหายปริศนาข้ามปี!หลังข้ามแดนเข้าลาวกับอดีตสามีชาวอเมริกัน

เพชรบูรณ์ – มูลนิธิกระจกเงา แกะรอย..คดี “หญิงสาวชาวเขาค้อ เพชรบูรณ์” หายตัวปริศนาข้ามปี หลังเดินทางไปลาวกับอดีตสามีชาวอเมริกัน ล่าสุดพบพฤติกรรมต้องสงสัยหลายจุด ตั้งแต่เปิดห้องล้างรถเพียงลำพัง-เร่งคืนรถก่อนข้ามแดนเข้าไทย ขณะที่ครอบครัวร้องหน่วยงานช่วยติดตาม
ความคืบหน้ากรณี “แอน ทัศนีย์” หญิงสาวชาวเพชรบูรณ์ วัย 46 ปี หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำใน สปป.ลาว หลังเดินทางไปกับ “นายจอร์จ” อดีตสามีสัญชาติอเมริกัน โดย มูลนิธิกระจกเงา เปิดเผยข้อมูลจากการแกะรอยรถเช่าที่ทั้งคู่ใช้ พบว่าเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูญหายได้ ฝ่ายชายเดินทางเพียงลำพังไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ แต่ไม่ได้เข้าพัก แต่กลับล้างทำความสะอาดรถก่อนเรียกบริษัทมารับคืน
นอกจากนี้ พนักงานร้านเช่ารถให้ข้อมูลว่า เมื่อสอบถามถึงแอน ทัศนีย์ อดีตสามีกลับตอบว่า “พักอยู่ในโรงแรม” ทั้งที่มีการเปิดห้องเพียงคนเดียว ขณะเดียวกัน พนักงานโรงแรมยังระบุว่า ฝ่ายชายมีพฤติกรรมโวยวายว่าสร้อยทองและแหวนหาย ก่อนจะพบอยู่ในกระเป๋าของตัวเอง ซึ่งญาติคาดว่าเป็นทรัพย์สินที่ผู้สูญหายสวมใส่
จากนั้นได้มีการคืนรถเช่าในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก่อนจะรีบออกจากโรงแรมและเดินทางข้ามเข้าไทยเวลา 14.43 น. โดยจุดสุดท้ายที่พบข้อมูลการเคลื่อนไหวของ “แอน ทัศนีย์” คือพื้นที่ “วังเวียง”
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบญาติผู้สูญหายในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งระบุว่า แอนหายตัวตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 โดยไม่สามารถติดต่อได้ถึงต้นเดือนมกราคม 2569 ครอบครัวได้แจ้งความและพยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิด แต่ช่วงแรกไม่ได้รับความร่วมมือ กระทั่งตรวจสอบข้อมูลจากตรวจคนเข้าเมือง จึงทราบว่าเดินทางออกนอกประเทศกับอดีตสามี
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างสถานีตำรวจภูธรเขาค้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นเหตุเกิดนอกราชอาณาจักร ขณะที่มูลนิธิกระจกเงาได้ขอความร่วมมือประชาชนใน สปป.ลาว โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม หรือผู้พบเห็นบุคคลหรือรถคันดังกล่าวในช่วงวันที่ 29–31 ธันวาคม 2568 ให้แจ้งเบาะแส เพื่อเร่งคลี่คลายคดีที่ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัย