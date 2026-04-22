กำลังไม่ทราบฝ่ายฝั่งเมียนมา ส่งตัว 1 ในทีมยิง สส.กมลศักดิ์ ให้ไทย ผ่านช่อง “6 พันไร่”

กาญจนบุรี - ฝ่ายความมั่นคงกาญจนบุรีเตรียมรับตัวผู้ต้องหา 1 ในมือยิง “กมลศักดิ์ ” สส.จังหวัดนราธิวาส หลังมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมานำตัวมาส่งบริเวณชายแดนช่องทางธรรมชาติ 6 พันไร่
วันนี้ ( 22 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มบ้านพักของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เขต 5 เหตุเกิดบริเวณหมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อคืนวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้นายอุชลัมห์ โกะเลาะ และ ด.ต.หริรักษ์ หีมมิหนะ ผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บ ขณะที่นายกมลศักดิ์ไม่ได้รับอันตราย
ล่าสุดเวลา 17.30 น. วันเดียวกัน มี พล.ต.ท นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร.
พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่นำกำลังเข้ารับตัวผู้ต้องหา
โดยมอบหมายให้ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี เดินทางไปยังบริเวณช่องทางเข้าออกธรรมชาติ “6 พันไร่” หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา
ทั้งนี้ มีรายงานว่า “เรือเอกวิโรจน์ เกตุมณี” หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนี ได้ถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งประเทศเมียนมานำตัวมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยบริเวณชายแดนดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเดินทางไปรับตัวผู้ต้องหา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของกองกำลังที่ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าทางคดีหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับตัวและการสอบสวน เจ้าหน้าที่จะรายงานให้ทราบต่อไป