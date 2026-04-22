เกษตรหนองบัวลำภูฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายสารชีวภัณฑ์ใช้เองช่วนเกษตรลดต้นทุน

หนองบัวลำภู-เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูเปิดปฏิบัติการเชิงรุกแก้ปัญหาปุ๋ยเคมีแพง รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น จัดเวิร์คช้อปอบรมเกษตรกรในพื้นที่ทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร
วันนี้( 22 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัด และ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์และการขยายสารชีวภัณฑ์ใช้เอง ณ ฟาร์มของ นางทองผัด ศรีประจง หมู่ที่ 7 ตำบล หนองเรือ อำเภอโนนสัง เกษตรเข้ารับการเรียนรู้ประมาณ 30 คน
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดการสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น และราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้แก่ ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย จากปัญหาดังกล่าว จึงได้รณรงค์ ให้เกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น และใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี จึงได้จัดฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรต่างๆ ให้แก่เกษตรในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคกระบือกันมาก
ได้แก่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ การผลิตปุ๋ยไนโตรเจนจากมูลสัตว์ เทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ผลจากมูลสัตว์ การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง รวมทั้งการผลิตขยาย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืชทดแทนสารเคมีด้วย
ทั้งนี้อำเภอโนนสัง มีการเลี้ยงโคกระบือค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนอุบลรัตน์ จะมีเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือครัวเรือนละ 5-10 ตัว 200-400 ตัว/หมู่บ้าน มีมูลบ้านละ 200-300 ตัน โดยจะมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงโคกระบือ เป็นรุ่นๆไปเป็นระยะๆ ทั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
นางรำไพ่ มณีเพ็ญ เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครั้งนี้ บอกว่า ครอบครัวของตนเลี้ยงวัว 6 ตัว การได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้ความรู้ดีมาก ลองฝึกทำปุ๋ยอินทรีย์แล้วทำไม่ยาก จะนำไปทำเองที่บ้านเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงวัวแน่นอน
ขณะที่ นางเพียร แสงหาชัย ชาวบ้านอีกคนที่เข้าร่วมอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์กล่าวว่า ที่บ้านเลี้ยงวัว 5 ตัว เพื่อเอามูลมาทำปุ๋ย ที่ผ่านมาจะนำไปใช้โดยโปรยในแปลงปลูกพืชปลูกผักเลย ไม่ผ่านกระบวนการหมักตามที่เกษตรจังหวัดมาแนะนำ ตนจะนำความรู้ใหม่ที่ได้ในวันนี้ ไปทำใช้เองแน่นอน ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างมากที่มาอบรมความรู้ใหม่ๆให้กับชาวบ้าน