สลด 3 หนูน้อย ลงเล่นน้ำคลายร้อนโคกหนองนาโมเดล จมน้ำดับ 2 รอด 1

อุบลราชธานี-อากาศร้อน 3 หนูน้อยวัยเพียง 3 ขวบ ชวนกันเล่นน้ำโคกหนองนา จมน้ำเสียชีวิต 2 เพื่อนอีกคนรอดหวุดหวิด วิ่งขอความช่วยเหลือ สุดท้ายพบเป็นศพลอยทั้งคู่
เมื่อช่วงสายวันนี้( 22 เม.ย.)ร.ต.ท.ธนดล รักพูนแก้ว รองสารวัตร สอบสวน สภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี รับแจ้งมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 2 รายในสระน้ำโคกหนองนา บ้านไฮหยอง หมู่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี จึงพร้อม พ.ต.อ.สุรวิทย์ โยนจอหอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาลสุม แพทย์โรงพยาบาลตาลสุม หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะจุดตาลสุม เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นหนองน้ำของโครงการโคกหนองนา ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านไฮหยองพบ ชาวบ้านนำร่างของ ด.ช.กุลพิเชษฐ อุ่นเจริญ อายุ 3 ปี และ ด.ช.สุรสิทธิ์ แพงศรี อายุ 3 ปี ขึ้นมาจากน้ำ ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ด.ช.กุลพิเชษฐ ด.ช.สุรสิทธิ์ และ ด.ช.แดง (นามสมมุติ) อายุ 3 ขวบ ได้ชวนกันมาเล่นน้ำที่บริเวณหนองน้ำจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านพักประมาณ 500 เมตร
แต่ ด.ช.กุลพิเชษฐ ด.ช.สุรสิทธิ์ ว่ายน้ำไม่เป็น ประกอบกับน้ำลึกกว่า 3 เมตร จึงทำให้ ด.ช.กุลพิเชษฐ ด.ช.สุรสิทธิ์ จมน้ำ ด.ช.แดง เมื่อเห็นเพื่อนจมน้ำ จึงได้วิ่งกลับไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือ แต่ไม่ทัน ด.ช.กุลพิเชษฐ ด.ช.สุรสิทธิ์ จมน้ำเสียชีวิตแล้ว
นายสวัสดิ์ เป็นมงคล อายุ 73 ปี ตาของ ด.ช.กุลพิเชษฐ เปิดเผยว่าปกติ หลานจะอยู่อีกหมู่บ้าน วันนี้มาเล่นบ้านเพื่อน ตนเองก็อยู่บ้านจนเพื่อนของหลานวิ่งมาบอกยายว่า หลานจมน้ำ ยายก็รีบวิ่งไปดูพบว่า หลานจมน้ำจนลอยขึ้นมาแล้ว นายสวัสดิ์ ยังบอกอีกว่า หลานเคยมาเล่นที่หนองน้ำแห่งนี้มาแล้ว แต่ก็ไม่คิดว่าจะมากันเองอีก
พ.ต.อ.สุรวิทย์ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นสงสัยว่าเด็ก 3 ขวบ จะมาเล่นน้ำเองหรือมีใครหลอกพามาทำร้ายให้ตกน้ำหรือไม่ แต่จากการสอบสวนเบื้องต้น และตรวจสอบสภาพร่างกายของเด็กที่เสียชีวิตไม่พบร่องรอยของการทำร้าย หรือมีแรงจูงใจที่จะหลอกล่อเด็กมาให้จมน้ำ เชื่อว่าช่วงนี้อากาศร้อนเด็กๆ อาจจะมาเล่นน้ำคลายร้อน และจากการสอบถามตาของเด็กให้ข้อมูลว่าเด็กๆเหล่านี้เคยมาที่จุดเกิดเหตุมาก่อน
จึงอยากจะฝากเตือนถึงผู้ปกครอง ให้ดูแลบุตรหลานในช่วงปิดเทอมให้ดีอย่าให้คลาดสายตา หากหายไปจากสายตาให้รีบตามหา จะได้ไม่เกิดการสูญเสียขึ้นอีก เบื้องต้นทางญาติไม่ติดใจในสาเหตุการตาย จึงได้ส่งศพให้แพทย์ชันสูตรและนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป