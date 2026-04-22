(คลิป)อุทาหรณ์หวิดดับ!เถ้าแก่โรงหล่อพระดังพยุหะคีรี ใจร้อนรีบเชื่อมถังเก่า-ไฟโดนไอน้ำมัน บึ้มสนั่น โชคดีแค่เจ็บ

นครสวรรค์ – เผยวินาทีอุทาหรณ์สุดระทึก..เถ้าแก่โรงหล่อพระชื่อดังพยุหะครี ซื้อถังน้ำมันเก่าขนาด 200 ลิตร เตรียมนำมาใช้งาน แต่ใจร้อนไม่ทันลงมือไล่ไอระเหยน้ำมันเก่าออกรีบอ๊อกเชื่อม เกิดบึ้มสนั่น แรงอัดทำหลังคาโรงหล่อเป็นรูโบ๋-ไฟลุกพรึบ ลวกเจ้าตัวบาดเจ็บหวิดดับ
วันนี้(22 เม.ย.69) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Tom Pakornlum” โพสต์คลิปวินาทีอุทาหรณ์..ถังน้ำมันขนาดใหญ่เกิดระเบิดเสียงดังสนั่น แรงอัดทำให้หลังคาแตกกระจายเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ผู้โพสต์ระบุข้อความประกอบในลักษณะเตือนภัยว่า เป็นอุทาหรณ์จากความเร่งรีบช่วงใกล้เลิกงาน รีบเชื่อมถังขนาด 200 ลิตรโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งผลให้ถังน้ำมันเก่าที่ยังมีไอระเหยเกิดการระเบิดขึ้น โชคดีที่ผู้บาดเจ็บอาการไม่รุนแรง
ผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามไปยังผู้โพสต์ ทราบชื่อคือ นายอนุพงษ์ ก้อนจันทร์เทศ อายุ 44 ปี เจ้าของโรงหล่อพระแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ให้ข้อมูลว่า เหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ตนได้นำถังน้ำมันเก่าขนาด 200 ลิตร ซึ่งซื้อมาในราคา 500 บาท มาดัดแปลงใช้งาน ด้วยการเชื่อมเหล็กเพื่อทำเป็นอุปกรณ์สำหรับงานหล่อพระ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เลิกงานของลูกจ้าง ทำให้เกิดความเร่งรีบและประมาท นำถังไปเชื่อมทันที จนเกิดการระเบิดตามที่ปรากฏในคลิป
นายอนุพงษ์ ระบุเพิ่มเติมว่า ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควรฉีดน้ำเข้าไปในถังให้เต็ม เพื่อไล่ไอระเหยและคราบน้ำมันออกให้หมดก่อน จึงจะสามารถนำไปเชื่อมได้อย่างปลอดภัย เหตุการณ์ครั้งนี้ ตนได้มีการนำคลิปกล้องวงจรปิดไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กของตัวเอง เพื่ออยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ โดยเฉพาะงานช่างที่เกี่ยวข้องกับถังน้ำมันหรือภาชนะปิด ความรีบเพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่อันตรายใหญ่หลวงได้
เมื่อสอบถามถึงอาการบาดเจ็บ เจ้าตัวเปิดเผยว่า จากแรงระเบิดทำให้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกบริเวณแขนขวาทั้งแขน รวมถึงตามลำตัวและใบหน้าเล็กน้อย โชคดีที่อาการไม่รุนแรง ไม่มีแผลพุพองหรือติดเชื้อ แพทย์ได้รักษาเบื้องต้น ให้ยารับประทานและยาทา ปัจจุบันอาการทุเลาลงตามลำดับ ขณะที่ลูกจ้างรายอื่นไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
ส่วนความเสียหายของโรงงานหล่อพระ พบว่าได้รับผลกระทบเฉพาะบริเวณหลังคาภายในเพิงโรงงานที่ถูกแรงระเบิดกระแทกจนชำรุด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว.