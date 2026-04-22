อธิบดีกรมอุทยานฯ ลุยแก่งกระจาน เร่งคุมไฟป่ามรดกโลก–ล่ามือยิงกระทิง เผาป่ากว่า 5,000 ไร่เสียหายหนัก

เพชรบุรี – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าใน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังเกิดเหตุลอบเผาป่ารุนแรง เผาผลาญพื้นที่เสียหายกว่า 5,000 ไร่ พร้อมสั่งเร่งล่าตัวขบวนการล่าสัตว์–มือยิงกระทิงมาดำเนินคดีโดยเร็ว
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยเป็นชายในพื้นที่ ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี มีพฤติกรรมลักลอบเผาป่าและล่าสัตว์ โดยใช้สุนัขล่าสัตว์นำทาง ขี่รถจักรยานยนต์เข้า–ออกพื้นที่ และพกอาวุธปืนลูกซอง เบื้องต้นเชื่อมโยงกับขบวนการล่าสัตว์ป่าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่
โดยมีพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าวใช้วิธี “จุดไฟต้อนสัตว์” โดยเผาป่าเพื่อบีบให้กระทิงออกมารวมตัว ก่อนซุ่มยิงตามออเดอร์จากเอเย่นต์ ส่งผลให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง เผาทำลายผืนป่ากว่า 5,000 ไร่ และสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนัก
ล่าสุดวันนี้ ( 22 เม.ย.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมคณะ ลงพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) อ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมมอบเสบียงให้เจ้าหน้าที่ และวางแผนปฏิบัติการควบคุมไฟอย่างเร่งด่วน
โดยได้สั่งการให้เร่งทำแนวกันไฟ และสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าช่วยทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่ควบคู่กับกำลังภาคพื้นดิน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิด โดยเฉพาะคดีล่ากระทิง ซึ่งพบซากแล้วอย่างน้อย 2 ตัว และมีหลักฐานหัวกระสุนปืนยืนยันการล่า
อธิบดีกรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 13–22 เม.ย. พบว่าไฟป่ายังอยู่ในระดับควบคุมได้ แม้มีจุดความร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณเขาช่องลม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและเข้าถึงยาก เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ย้ำว่าการเกิดไฟป่าในพื้นที่ลึกใจกลางป่า ห่างไกลชุมชน มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับการกระทำของกลุ่มบุคคลที่เข้าไปล่าสัตว์หรือหาประโยชน์จากป่า พร้อมระบุว่าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรี ต้องเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
พร้อมกันนี้ เตรียมเดินหน้ามาตรการเชิงรุก ทั้งการสืบสวนเชิงลึก การประสานผู้นำชุมชน และสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยรอบ เพื่อสกัดไม่ให้ขบวนการล่าสัตว์และเผาป่ากลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำ
เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังกระทบต่อสถานะ “มรดกโลก” ของผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งถือเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศ.