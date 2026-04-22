(คลิป)ตำรวจยิงเมียเก่าดับยอมรับเสียใจ แต่ทำไปเพราะโมโหถูกหยามมีดีสู้ชายคนใหม่ไม่ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.พระยืน คุมตัวหมวดชูชาติ ส่งศาลจังหวัดขอนแก่นฝากขังดำเนินคดียิงผู้ใหญ่บ้าน อดีตภรรยาเสียชีวิตคาร้านหมูกระทะที่ อ.พระยืน เจ้าตัวยอมรับเสียใจ แต่โมโหถูกผู้ตายหยามว่าชายคนใหม่ที่คบหาดีกว่าตัวเอง


                           

กรณีเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น ร.ต.ต.ชูชาติ เพชรสีเขียว อายุ 54 ปี รองสารวัตรสืบสวน สภ.บ้านแฮด ใช้อาวุธปืนยิง ขนาด 11 มม. ยิง น.ส.พัทยา สมต้น อายุ 50 ปี อดีตภรรยา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น หมู่ 8 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน 4 นัด กระสุนเข้าที่บริเวณหน้าอกเสียชีวิตภายในร้านหมูกระทะของลูกชายเมื่อคืนวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้(22เม.ย.)เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระยืนควบคุมตัว ร.ต.ต.ชูชาติ เพชรสีเขียว ผู้ต้องหาไปส่งศาลจังหวัดขอนแก่นฝากขังดำเนินคดี ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุ เจ้าตัวพูดสั้นๆว่าจำไม่ได้ และไม่ได้เมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจ แต่ไม่มีอะไรจะพูดถึงครอบครัว โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวขึ้นรถนั้น นางรัญญา จันทร์เหนือ อาคนก่อเหตุ และญาติๆ ได้เข้ามาปลอบให้กำลังใจ ให้เข้มแข็งเหมือนนามสกุล


นางรัญญา อาของผู้หมวดชูชาติ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องการประกันตัวก็ปล่อยไปตามกระบวนการ เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามกฏหมาย ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็เป็นคนดี รักพี่รักน้องรักลูกรักหลาน รักญาติพี่น้องทุกคน ที่ทางครอบครัวฝ่ายหญิงมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง ก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการสูญเสีย ไม่ว่าครอบครัวฝ่ายไหนก็ต้องรักครอบครัวตัวเอง ทางเราก็เสียใจ เรื่องความขัดแย้งของทั้งคู่ ลึกลึกไม่มีใครรู้ ก็ปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัว เราก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์ วันนี้เดินทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจให้เข้มแข็งเหมือนนามสกุล เพชรสีเขียว ลูกผู้ชายทำไปแล้วต้องเข้มแข็ง

ด้าน พ.ต.อ.ชลิต มรกตศรีวรรณ ผกก.สภ.พระยืน ให้สัมภาษณ์ว่า คดีที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้ต้องหานั่งรอมอบตัวกับตำรวจ และเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองว่าก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต




จากการสอบสวนสาเหตุทราบว่ามาจากปัญหาหนี้สิน และเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่าง ภายหลังจากทั้งคู่หย่ากันก็มีปัญหาหนี้สินที่ถกเถียงกันเรื่อยมาเป็นปี ช่วงหลังภรรยาคบหากับผู้ชายอีกคน พอผู้ต้องหาทราบก็อยากให้เลิกรา จึงมีการถกเถียงกัน ลักษณะเหมือนรู้สึกถูกหยามเพราะผู้ตายเย้ยหยันว่าผู้ชายคนใหม่ดีกว่าตัวเอง ในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาไม่ได้ดื่มสุราหรือมีอาการมึนเมา ด้วยอารมณ์ชั่ววูบจึงก่อเหตุขึ้น และจากการสอบถามเจ้าตัวก็บอกว่าก็เสียใจ

ผกก.สภ.พระยืน บอกอีกว่า ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจประจำโรงพักหลายที่ เคยอยู่ที่ สภ.พระยืน เมื่อ 10 ปีที่แล้ว และล่าสุดอยู่ สภ.บ้านแฮด และลูกชายเปิดร้านหมูกระทะอยู่ที่เกิดเหตุ ที่ผ่านมาทะเลาะกันมาตลอด จนกระทั่งเกิดเหตุ ภายหลังสอบสวนได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และ ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ซึ่งยืนยันดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา แม้เป็นข้าราชการตำรวจ และผู้ตายก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

(คลิป)ตำรวจยิงเมียเก่าดับยอมรับเสียใจ แต่ทำไปเพราะโมโหถูกหยามมีดีสู้ชายคนใหม่ไม่ได้
