(คลิป) หวาดเสียว! เด็ก 3 ขวบปั่นสามล้อบนถนนหลวง รถใหญ่เบรกตัวโก่ง วอนพ่อแม่ดูแลให้ดี

หนองคาย-อึ้ง! พบเด็ก 3 ขวบปั่นสามล้อเด็กบนถนนใหญ่ หนองคาย-โพนพิสัย โชคดีคนขับรถยนต์มองเห็นเบรกรถทัน พร้อมส่งสัญญาณเปิดไฟให้รถคันหลังเห็นความผิดปกติ พบแม่ค้าข้างทางวิ่งมาช่วยนำเด็กไปที่ปลอดภัย วอนพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลเด็กเล็กให้ดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเด็กเล็กอายุประมาณ 3 ขวบ ปั่นสามล้อออกถนนใหญ่ เส้นหนองคาย-โพนพิสัย ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลัก ที่รถยนต์ใช้ความเร็วสูง โดยคุณวารีรัตน์ ปาลสมบูรณ์ ชาวหนองคาย ได้โพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถของตัวเองที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ เป็นช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่คุณวารีรัตน์ กำลังขับรถจากตัวเมืองหนองคาย มุ่งหน้าไปยังอำเภอโพนพิสัย บนถนนสายหนองคาย-โพนพิสัย โดยใช้ความเร็วประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พอขับมาถึงช่วงบ้านหัวหาด ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย สังเกตเห็นเด็กเล็กอายุประมาณ 3 ขวบ ปั่นจักรยานสามล้อของเด็ก วนอยู่กลางถนนตั้งแต่ระยะไกล จึงได้บีบแตรรถยนต์ค้างยาว
ขณะเดียวกันได้พยายามเปิดไฟส่งสัญญาณให้รถคันหลังที่ขับตามมา ซึ่งมีประมาณ 3 คัน เห็นความผิดปกติ ก็ได้ยินเสียงรถคันหลังบีบแตรยาวด้วยเหมือนกัน พร้อมทั้งเปิดไฟขอทางส่งสัญญาณด้วย ระหว่างนั้นมีผู้หญิง 2 คน วิ่งออกมาจากข้างทางมาช่วยพาเด็กออกไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากรถขับมาเร็วกว่านี้อาจจะเบรกไม่ทัน
อยากให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองให้ดี อย่าปล่อยให้ปั่นจักรยานออกมาตามถนนใหญ่เพราะอันตรายมาก ถนนสายนี้โดยปกติรถยนต์พลุกพล่านและขับเร็ว หากไม่มีคนเห็น หรือรถที่ขับมาเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
ทั้งนี้หลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไป มีผู้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่า เด็กคนนี้บ้านอยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 300 เมตร โดยคนที่มาช่วยเอาเด็กออกจากถนน ไม่ใช่ผู้ปกครอง แต่เป็นแม่ค้าขายอาหาร และชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงแตรรถดังผิดปกติจึงออกมาช่วยเหลือ