ได้เรื่องแล้ว!ตร.เรียก 2 พ่อลูก หนึ่งเอี่ยวร่วมพลทหารรุมยำหนุ่มห้างฉัตรสลบ-อีกหนึ่งรุมสกรัมJGBTQเย็บ 16 เข็ม

ลำปาง – ตร.ห้างฉัตร เรียก 2 พ่อลูก สอบปากคำ-แจ้งข้อหา หนึ่งเอี่ยวร่วมพลทหารลากหนุ่มห้างฉัตรลงจากเวทีรำวงงานสงกรานต์ของหมู่บ้านรุมยำจนสลบคาเท้า-เตะเสยหน้าซ้ำ จนไปฟื้นตอนอยู่ รพ. อีกหนึ่งคนพ่อร่วมวงรุมสกรัม LGBTQ กลางดึก พร้อมออกหมายเรียก “พลทหาร”เข้าพบ พงส.ศุกร์นี้
ความคืบหน้า กรณี “นายบอล” หนุ่มบ้านห้างฉัตรเหนือ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างแตร จ.ลำปาง วัย 30 ปี ไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของหมู่บ้าน ซึ่งขึ้นไปเต้นบนเวทีรำวงที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมาด้วย กระทั่งใกล้จะเลิกงาน ได้มีชายคนหนึ่ง ทราบภายหลังว่าเป็นพลทหารชื่อ “นายพี” เข้าไปลากคอมาจากเวทีรำวงลงมาบริเวณทุ่งนาที่อยู่ข้างๆเวที ก่อนจะลงมือทำร้ายร่างกาย โดยมีเพื่อนชื่อนายต้าร์ เข้ามาเตะเสยหน้าขณะที่เจ้าตัวหมดสตินอนกองอยู่กับพื้น
“นายบอล” มารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาล สภาพได้รับบาดเจ็บที่หัว แตกเป็นแผลยาว 3 จุด หมอเย็บแผลไป 9 เข็ม และยิงแม็กซ์ปิดแผลอีก 6 ลูก เพราะแผลลึก ไม่สามารถเย็บแผลตามปกติได้ รวมทั้งสิ้น 15 เข็ม หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ห้างฉัตรเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยืนยันว่า จนถึงวันนี้(22 เม.ย.) เจ้าตัวยังไม่ทราบสาเหตุของการถูกทำร้ายร่างกาย แต่ยืนยันตนไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องกับผู้ก่อเหตุมาก่อน-ไม่ได้เต้นกวนใครแน่นอน แต่ด้วยที่คู่กรณีเป็นพลทหารเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกลัวคดีไม่คืบหน้า
ล่าสุดช่วงก่อนเที่ยงวันนี้(22 เม.ย.) พ.ต.อ.ประภาศ อุบลศรี ผกก.สภ.ห้างฉัตร ได้ให้ชุดสืบสวน สภ.ห้างฉัตร ติดตามตัวนายต้าร์และนายเบิร์ด(พ่อ) พร้อมแฟนสาว เข้ามาสอบปากคำต่อพนักงานสอบสวน โดยมีกำนันตำบลห้างฉัตร ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมซักถามและให้ข้อมูล
เบื้องต้นในเคสแรก กรณีทำร้ายร่างกายนายบอลข้างเวทีรำวง นายต้าร์ ยอมรับว่าก่อเหตุร่วมกับนายพี(พลทหาร)จริง สาเหตุเกิดจากการเต้นและไปชนกัน ซึ่งนายบอลก็เต้นตามปกติไม่รู้เรื่องจนถูกลากลงมาและโดนรุมชกต่อยจนสลบคาเท้า ซึ่งในเคสนี้มีผู้ก่อเหตุตามคลิปที่ปรากฎ 2 คน
ส่วนเคสที่2 ต่อเนื่องกัน คือ กรณี LGBTQ ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บเย็บ 16 เข็ม มีผู้ต้องหาเบื้องต้น 2 คน คือนายต้าร์และนายเบิร์ด์(พ่อ) เบื้องต้นนายเบิร์ดปฏิเสธว่าไม่มีอาวุธปืน แต่เหตุที่ลงมือชกต่อยเพราะอีกฝ่ายก็พร้อมบวกและท้าทายโดยอ้างว่าตอนแรกที่ไปพบนั้นเพียงต้องการไปพุดคุย แต่อีกฝ่ายควงโซ่เหล็กมาหาตนหลบจึงไม่โดน จากนั้นจึงเข้าชกต่อยแต่ตนไม่มีอาวุธ ส่วนอีกฝ่ายถูกอาวุธฟันหลายแผลนั้น น่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่มาด้วย แต่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักและไม่ได้ชวนมาก่อเหตุ
พ.ต.อ.ประภาศ อุบลศรี ผกก.สภ.ห้างฉัตร กล่าวว่าขณะนี้ทางตำรวจเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำเบื้องต้น 2 คน คือนายต้าร์ กับ พ่อ โดยตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ ในเคสแรก ส่วนเคสที่ 2 รอผลการตรวจร่างกายของแพทย์ว่าบาดเจ็บเกิน 20 วันหรือไม่ แล้วจะแจ้งข้อหาอีกครั้ง โดยเคสแรกแจ้งข้อหา 2 คน (นายพี(พลทหาร)และนายต้าร์) ส่วนเคสที่2 แจ้งเบื้องต้นแจ้งข้อหา 2 คน (นายต้าร์และนายเบิร์ด(พ่อ)) พร้อมพวกซึ่งต้องรอการตรวจสอบก่อนถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
สำหรับนายพี(พลทหาร) เบื้องต้นได้ประสานไปยังหน่วยงานแล้ว โดยเจ้าตัวจะมาพบพนักงานสอบสวนในวันศุกร์นี้(24 เม.ย.) ซึ่งต้องเชิญนายทหารพระธรรมนูญมาร่วมสอบสวนด้วยเพราะเป็นทหารมีเรื่องร่วมกับประชาชนหรือกระทำผิด โดยเฉพาะคดีอาญา
ขณะที่นายผดุง ฉัตรแก้ว กำนันตำบลห้างฉัตร เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุตน รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านก็อยู่ในที่เกิดเหตุ บริเวณเวทีรำวงได้ยินนักร้องประกาศว่ามีเรื่องกันข้างเวที จึงรีบไปดูก็พบนายบอลนอนสลบอยู่แล้ว ส่วนคนก่อเหตุวิ่งหลบออกไปหลังศาลา จึงได้ช่วยกันจับ แต่ด้วยกลัวจะมาก่อเรื่องอีกจึงให้แยกย้ายกลับและให้มาพูดคุยกันภายหลัง พร้อมให้ผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวและเพื่อประเมินการบาดเจ็บ
“สาเหตุเคสนี้เกิดจากความไม่พอใจกระทบกระทั่งกับตอนเต้นบนเวที แต่คาดว่านายบอลไม่รู้ตัว ซึ่งผู้ก่อเหตุมี 2 คนคือนายพีและต้าร์ ส่วนคนอื่นในคลิปมาช่วยห้าม”
ส่วนเคสที่สองกับเคสแรกผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเคสที่2เกิดจากความหึงหวงแย่งผู้หญิงกัน ซึ่งผู้ก่อเหตุก็มีนายต้าร์และพ่อ พร้อมพวกร่วมด้วย