(คลิป)สาวโรงงานโคราชแฉ! โซเฟอร์หื่นลวนลามผู้โดยสารสาวซ้ำซาก เหยื่อไม่กล้าเปิดโปงทำย่ามใจ เตรียมแจ้งดำเนินคดี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สาวโรงงานโคราชวัย 21 ปี แฉโซเฟอร์หื่น ลวนลามผู้โดยสารสาวซ้ำซาก เหยื่อไม่กล้าเปิดโปงทำย่ามใจ เตรียมนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าแจ้งความดำเนินคดี พร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารเข้มงวด ป้องกันเกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร
วันนี้ ( 22 เม.ย.69) นางสาวเอ อายุ 21 ปี พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แห่งหนึ่ง ใน จ.นครราชสีมา ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนเพิ่งเข้าทำงานในโรงงานได้เพียง 5 วัน โดยวันที่ 21 เมษายน ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มงาน หลังเลิกงานได้ขึ้นรถโดยสารของโรงงานเพื่อเดินทางกลับบ้าน แต่เกิดนั่งรถผิดสาย จนเหลือเป็นผู้โดยสารคนสุดท้าย ก่อนถูกคนขับก่อเหตุลวนลามภายในรถ
โดยระหว่างการเดินทาง ผู้เสียหายได้ขยับจากที่นั่งด้านหลังมานั่งด้านหน้า และสอบถามเส้นทางจากคนขับ ซึ่งในช่วงแรกยังพูดจาปกติ แต่ต่อมาเริ่มมีพฤติกรรมผิดสังเกต ก่อนจะขับรถเข้าไปจอดภายในปั๊มน้ำมัน และลงจากที่นั่งคนขับไปล็อกประตู จากนั้นเข้ามาลวนลามและพูดจาคุกคามทางเพศ ผู้เสียหายพยายามตั้งสติและบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะเปิดประตูหนีลงจากรถไปขอความช่วยเหลือ
ภายหลังเกิดเหตุ คนขับได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาหาผู้เสียหาย พร้อมอ้างว่าเป็นเพียงการหยอกล้อ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน แต่ผู้เสียหายไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ และอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนัก ก่อนที่คนขับจะขับรถหลบหนีไป
จากการสอบถามเพิ่มเติม ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมของคนขับรายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีลักษณะกระทำในลักษณะเดียวกันกับผู้โดยสารหญิงรายอื่นมาแล้วหลายครั้ง แต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดเผยหรือแจ้งความ เนื่องจากความอับอายและความหวาดกลัว ส่งผลให้ผู้ก่อเหตุย่ามใจและก่อเหตุซ้ำอย่างต่อเนื่อง
เบื้องต้น ผู้เสียหายเตรียมนำหลักฐานคลิปวิดีโอเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรายดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ต้องใช้บริการรถรับส่งเป็นประจำ