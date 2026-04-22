คนดียังมี!สาวใหญ่เก็บเป๋าตังค์ตกมีทั้งเงินสดทั้งเอกสารสำคัญส่งตำรวจคืนเจ้าของ

อุดรธานี-สาวใหญ่วัย 58 ปีน้ำใจงาม เก็บกระเป๋าหนังจระเข้ตกในตลาดดังเมืองอุดรฯ เปิดดูถึงกับตะลึงพบเงินสด-เอกสารสำคัญครบ รีบนำส่งตำรวจช่วยตามหาเจ้าของ
เมื่อเวลา 09.12 น. วันที่ 22 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.เมืองอุดรธานี นางสำราญ สาลีหงษ์ อายุ 58 ปี ชาว ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.ศราวุธ สุระเสียง สว.(สอบสวน) เพื่อแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หลังเก็บกระเป๋าสตางค์ได้จากตลาดชื่อดังในพื้นที่
นางสำราญ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ระหว่างไปขายผักหลังเลิกงานทำความสะอาด ซึ่งตนมีอาชีพเป็นพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ตลาดไทยศิริ 3 บ้านวัวข้อง ต.บ้านเลื่อม ได้พบกระเป๋าสตางค์แบบถือทำจากหนังจระเข้สีดำตกอยู่ จึงเก็บขึ้นมาตรวจสอบ พบภายในมีเอกสารสำคัญและเงินสดประมาณ 3,200 บาท รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อ นายมรุต ศรีพรรณ
“พอเก็บได้ก็เปิดดู เห็นว่ามีเงินกับเอกสารสำคัญหลายอย่าง เลยคิดว่าเจ้าของคงเดือดร้อน หลังขายของเสร็จก็พยายามตามหาเจ้าของตามที่อยู่ในบัตรประชาชน แต่ไปตามแล้วก็ไม่เจอ ถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้จัก ตอนนั้นคิดในใจว่าน่าจะหาไม่เจอแน่ จึงตัดสินใจนำมาแจ้งความให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของ” นางสำราญ กล่าว
นางสำราญ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ไม่นำทรัพย์สินไปเก็บไว้เอง เพราะไม่ใช่ของตน “ของไม่ใช่ของเรา เอาไปก็ไม่มีความสุข เคยทำเงินหายแค่ 100 บาทยังเสียดาย เลยเข้าใจความรู้สึกคนทำของหาย จึงอยากให้เขาได้ของคืน”
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน พร้อมชื่นชมในความซื่อสัตย์ของนางสำราญ โดยผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋า หรือรู้จักนายมรุต สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ สภ.เมืองอุดรธานี หรือโทรศัพท์หมายเลข 042-221077 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง