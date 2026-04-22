สสจ.กาญจน์เตือนเฝ้าระวัง “โรคเมลิออยด์” พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เสี่ยงตายหากเชื้อเข้ากระแสเลือด

กาญจนบุรี - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนระวังโรคเมลิออยด์จากดินและน้ำ หลังพบผู้ป่วย 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ย้ำกลุ่มเสี่ยงต้องป้องกันเข้ม หากมีไข้สูง-แผลติดเชื้อรีบพบแพทย์ทันที
วันนี้ (22 เม.ย.) นพ.ธีรพจน์ ฟักน้อย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ (Melioidosis) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีอันตรายถึงชีวิต หากรักษาไม่ทันท่วงที โดยปี 2569 ระดับประเทศพบผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย
โรคเมลิออยด์เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบในดินและน้ำ สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล การหายใจเอาฝุ่นดิน หรือการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการอาจเกิดได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
ข้อมูลสถานการณ์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 เมษายน 2569 พบผู้ป่วยสะสม 756 ราย เสียชีวิต 23 ราย กระจายในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยสะสม 2 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ คาดว่ารับเชื้อจากการสัมผัสดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด โดยผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป กรีดยาง และก่อสร้าง มีพฤติกรรมดื่มสุราเป็นประจำ ส่งผลให้อัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 50
พื้นที่ที่พบผู้ป่วยในจังหวัด ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอหนองปรือ โดยกลุ่มอายุที่พบมากอยู่ในช่วง 50–59 ปี ขณะที่ข้อมูลย้อนหลัง พบผู้ป่วยปี 2566 จำนวน 6 ราย ปี 2567 จำนวน 4 ราย และปี 2568 จำนวน 9 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า อาการสำคัญที่ต้องรีบพบแพทย์ ได้แก่ ไข้สูงเกิน 2 วัน ปวดศีรษะ หายใจหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก แผลบวมแดง มีหนอง หรือแผลติดเชื้อ ควรแจ้งประวัติเสี่ยงแก่แพทย์ทันที
แนวทางป้องกัน ได้แก่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำโดยตรง สวมอุปกรณ์ป้องกัน ดื่มน้ำสะอาด และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เกษตรกร ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ป่วยเบาหวาน โรคไต และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด.