ด่วน! แก่งกระจานพบภาพชายต้องสงสัยวางเพลิงล่ากระทิง ต้นเหตุไฟป่าลามกว่า 5,000 ไร่ เร่งล่าตัวดำเนินคดี

เพชรบุรี - หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยหลักฐานภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผาป่าเพื่อล่ากระทิง พบใช้หมาพราน-รถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ คาดไฟลุกลามจนกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ เร่งรวบรวมหลักฐานขยายผลจับกุม
จากกรณีสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ล่าสุด นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ไฟป่าลุกลามเผาพื้นที่ป่าเสียหายแล้วประมาณ 5,000 ไร่ และพบหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงการล่ากระทิงในพื้นที่
เจ้าหน้าที่พบซากกระทิงจำนวน 2 ซาก ในพื้นที่ไฟไหม้บริเวณชุมชนแม่คะเมยบน บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยตรวจสอบพบร่องรอยถูกยิงด้วยปืนลูกซองแบบ 9 เม็ด และพบกระสุนฝังในซาก ขณะนี้อยู่ระหว่างนำซากไปชันสูตรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นผู้จุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ พบพฤติการณ์ใช้หมาพรานนำทาง เข้า–ออกพื้นที่หลายครั้ง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ และพกพาปืนลูกซองแบบ 9 เม็ดเข้าไปในพื้นที่ป่า
จากการวิเคราะห์พฤติการณ์ คาดว่าผู้ก่อเหตุเข้าไปในพื้นที่แม่คะเมยบน ซึ่งเป็นแหล่งหากินของกระทิง ก่อนจุดไฟเผาเพื่อต้อนให้สัตว์รวมตัวตามทิศทางที่กำหนด แล้วดักซุ่มยิง แต่ไฟที่จุดกลับลุกลามเป็นวงกว้าง จนกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่
เจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ และพบหมาพรานอยู่ในบริเวณดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.