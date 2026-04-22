20 ชีวิตหวีดร้องระงม!ทัวร์สายกาญจนบุรี-เชียงใหม่ เสยท้ายรถบรรทุกปุ๋ย โชคดีรอดหวุดหวิด

ลำพูน – เกิดอุบัติเหตุระทึก 20 ชีวิต หวีดร้องระงม หวิดสลดหมู่..เผยนาทีรถทัวร์โดยสารสายกาจนบุรี-เชียงใหม่ เปลี่ยนเลนเบรกไม่อยู่เสยท้ายรถบรรทุกพลิกคว่ำเทกระจาดปุ๋ยกลางถนนลำพูน คนขับ 6 ล้อ เจ็บ 1 ที่เหลือรอดหวุดหวิด
เช้าวันนี้(22 เม.ย.69) ศูนย์วิทยุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งมีเหตุรถทัวร์ชนท้ายรถบรรทุกปุ๋ย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณตรงข้ามบริษัท SCG ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน เมื่อเวลาประมาณ 06.45 น.ที่ผ่านมา จึงแจ้งให้ พนักงานสอบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รับทราบเดินทางไปสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลศรีบัวบาน-อาสากู้ภัย
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก 6 ล้อ สีขาว ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 83-5420 เชียงใหม่ พลิกตะแคง เทกระจาดปุ๋ยที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน คนขับเป็นชายได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลปริ้นลำพูน
ใกล้กันพบรถทัวร์สีม่วงคาดขาว กาญจนบุรี-เชียงใหม่ ทะเบียน 10-2600 กาญจนบุรี ด้านหน้าฝั่งซ้ายได้รับความเสียหาย โดยมีผู้โดยสารจำนวน 20 คน ล้วนอยู่ในอาการตกใจ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
สอบถามนายพัชรพล แผนกุล อายุ 28 ปี คนขับรถทัวร์ เบื้องต้นให้การว่าขับมาชิดเส้นกลางแล้วกำลังจะเบี่ยงเข้าด้านซ้ายโดยมีรถบรรทุกอยู่ด้านหน้า แต่จังหวะที่เบี่ยงมาเบรกไม่อยู่ จึงทำให้ชนท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจัง เมื่อถามว่า..ง่วงนอนมั้ย? นายพัชรพล ยืนยันว่าไม่ได้ง่วงเพราะเพิ่งเปลี่ยนขับจากจังหวัดลำปางมาเอง
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป