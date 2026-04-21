ไฟป่าแก่งกระจานลุกลามหนัก เผาแล้วกว่า 5,000 ไร่ พบซากกระทิงถูกยิง 2 ตัว คาดแก๊งลักลอบล่า วางเพลิงเผาป่า

เพชรบุรี - สถานการณ์ไฟป่ากลุ่มป่าแก่งกระจานยังวิกฤต ไฟลามใกล้ชุมชนหนองหญ้าปล้อง พบหลักฐานล่ากระทิง 2 ซากในพื้นที่ไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ชี้รูปแบบไฟผิดธรรมชาติ คาดฝีมือพรานป่า เร่งรวบรวมหลักฐานล่าตัวผู้กระทำผิด
ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลก ภายหลังนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบูรณาการกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มงวด พร้อมกำชับตรวจสอบสาเหตุและดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รายงานว่า ขณะนี้ไฟป่าได้เผาพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 5,000 ไร่ และยังคงลุกลามเข้าใกล้หมู่บ้านหินกอง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกัน จากการเข้าควบคุมพื้นที่ไฟไหม้บริเวณชุมชนแม่คะเมยบน บ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการล่ากระทิงจำนวน 2 ซาก ถูกยิงด้วยปืนลูกซองแบบ 9 เม็ด โดยอยู่ระหว่างนำซากกลับไปชันสูตร เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคดี
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ลักษณะการเกิดไฟป่าครั้งนี้มีความผิดปกติ เนื่องจากพบจุดความร้อนกระจายเป็นหย่อม ๆ ตามแนวสันเขา คล้ายการจุดไฟหลายจุดจนเกิดไฟป่ากลุ่มใหม่ จึงวิเคราะห์ว่าอาจเป็นการวางเพลิงโดยผู้ไม่หวังดี เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มพรานลักลอบล่ากระทิงในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สืบสวน และขยายผล เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.