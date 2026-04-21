กาญจนบุรีจัดใหญ่ 12 วัน 12 คืน งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมแสงสีเสียง-ตลาดย้อนยุคฟรีตลอดงาน

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรีแถลงความพร้อมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2569 ระหว่าง 1–12 พฤษภาคมนี้ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ อ.พนมทวน ชูไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง ตลาดย้อนยุค ร้านค้ากว่า 100 ร้าน และกิจกรรมวัฒนธรรมทุกคืน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจท้องถิ่น
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้( 21 เม.ย.) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2569” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 1–12 พฤษภาคม 2569 รวม 12 วัน 12 คืน
ในการแถลงข่าวมี น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี น.ส.พรพรรณ กลิ่นเกสร วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายสุเทพ วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอพนมทวน และนายเอนก กาญจนแพทย์นุกูล นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของชาติ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการกอบกู้เอกราชไทย
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ 400 ปีแห่งชัยชนะ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2142
สถานที่ดังกล่าวยังเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า โดยพบหลักฐานโบราณวัตถุจำนวนมาก อาทิ อาวุธ เครื่องประดับช้างม้า ตราม้าศึก และกระสุนปืน
พระบรมรูปเป็นพระบรมรูปประทับบนพระคชาธาร หล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนักประมาณ 20 ตัน ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 50 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2543 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2546
จังหวัดกาญจนบุรีจึงนำทุนทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านี้ พัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวสำคัญ ภายใต้ชื่องาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ควบคู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
สำหรับปี 2569 กำหนดจัดพิธีบวงสรวง พิธีสงฆ์ และการรำอาศิรวาท ในวันที่ 25 เมษายน 2569 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “พระนเรศวรมหาวีรกษัตริย์ ตำนานมหาราชก้องแผ่นดิน” ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ 5 องก์ ได้แก่ พระนเรศเจ้าชายแห่งสองแคว พระปรีชาเจ้าชายแห่งอโยธยาประกาศอิสรภาพ ต้านไพรีหงสาวดี มหาราชากู้แผ่นดิน จัดที่นั่งอัฒจรรย์ 1,200 ที่นั่ง และที่นั่งสำรอง 300 ที่นั่ง รวม 1,500 ที่นั่ง แสดงวันละ 1 รอบ รวม 12 รอบ เปิดให้เข้าชมฟรี
ภายในงานยังมีตลาดย้อนยุค ร้านค้าชุมชนกว่า 100 ร้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกคืน เวลา 17.00–23.00 น. การเดินแบบผ้าไทยและชุดชาติพันธุ์ อาหารพื้นถิ่นและนานาชาติ การแสดงมหรสพจากศิลปิน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานระหว่างวันที่ 1–12 พฤษภาคม 2569 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สัมผัสเสน่ห์มรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจน์อย่างใกล้ชิด.