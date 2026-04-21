จบดราม่า! "หลวงปู่ศิลา" ลาออกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน “อ.ลิงค์” โฟนอินเสนอให้หลวงปูพักผ่อน แต่ เป็นองค์อุปถัมภ์ทั้ง 2 วัด

กาฬสินธุ์-คณะสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระธาตุหมื่นหิน อ.เขาวง รุดเจรจา "หลวงปู่ศิลา" หลังประสงค์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน บรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด “แสนเสียดายหลวงปู่” โดยหลวงปู่ยืนยันขอพักผ่อนเนื่องจากอายุมากถึง 81 ปี เบื้องต้นได้ข้อสรุปลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และจะประจำวัดสวนธรรมปีติ (ธ) แต่ยังคงชื่อในทะเบียนวัดเดิม พร้อมเป็นองค์อุปถัมภ์วัดทั้ง 2 แห่ง
วันนี้(21 เม.ย.) เวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองวัดสวนธรรมปิติ (ธรรมอุทยาน) บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระครูกมลธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู-ห้วยผึ้ง-เขาวง (ธ) พร้อมด้วยพระลูกวัดพระธาตุหมื่นหิน จำนวน 10 รูป เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระเทพวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา สิริจันโท กรณีที่ท่านประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน โดยมีพระลูกวัด กรรมการวัด ไวยาวัจกร ศิษยานุศิษย์ใกล้ชิด และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมสังเกตการณ์ บรรยากาศการเจรจาในช่วงต้นเป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง
โดยพระครูกมลธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู-ห้วยผึ้ง-เขาวง (ธ) ได้กราบสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ตามที่ปรากฎทางสื่อโซเชียล ซึ่งหลวงปู่ศิลาตอบด้วยท่าทีอารมณ์ดีว่า มีปัญหาด้านสุขภาพและด้วยความชราภาพ เนื่องจากมีอายุถึง 81 ปี ซึ่งถึงเวลาสมควรที่จะต้องการพักผ่อน และขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน (ธ) โดยเบื้องต้น ได้มอบหมายให้ทนายความร่างหนังสือลาออกไว้แล้ว เพื่อยื่นต่อเจ้าคณะจังหวัด หรือตามขั้นตอนตามระเบียบสงฆ์ต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อพระลูกวัดพระธาตุหมื่นหิน (ธ) ทราบเจตจำนงอันแน่วแน่ของหลวงปู่ศิลาแล้ว ต่างยกมืออนุโมทนาด้วย ยินดี แต่ก็มีสีหน้าแสดงออกถึงความเสียดาย พร้อมเผยความรู้สึกว่าหลวงปู่ศิลา เป็นผู้มีพระคุณต่อวงการพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ สามเณร พี่น้องประชาชนต่างก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน ท่านเป็นผู้ร่วมสร้างวัดพระธาตุหมื่นหินมาหลายปี
หลวงปู่ศิลาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศ จึงอยากขอให้ท่านรักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อ และกราบขอให้พิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้บรรยากาศเริ่มมีความตึงเครียดขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังหาบทสรุปไม่ได้ เพราะมีทั้งการเสนอและทักท้วงของลูกศิษย์ทั้ง 2 วัดไปมาหลายรอบ ถึงขั้นที่พระลูกวัดจากวัดพระธาตุหมื่นหิน ได้ขอความร่วมมือไม่ให้บุคคลในห้องรับรองทั้งพระและลูกศิษย์ ทำการบันทึกภาพหรือคลิปวิดีโอ และสั่งห้ามเผยแพร่ภาพการเจรจาในช่วงนั้นออกสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการเจรจาต่อรอง นายชนะวุธ อุทโท หรือ "อ.ลิ้งค์" สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย ศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ศิลา ได้โทรศัพท์ (โฟนอิน) เข้ามายังโทรศัพท์ของพระลูกวัดพระธาตุหมื่นหินรูปหนึ่ง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้ง 2 ฝ่าย ช่วยกันพิจารณาหาทางยุติเรื่อง 3 ประเด็น คือ 1. ขอให้หลวงปู่ศิลาไม่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด 2. ขอให้หลวงปู่ศิลาดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ของทั้ง 2 วัด และ 3. ขอให้มีชื่อของหลวงปู่ศิลาในทะเบียนบ้านวัดพระธาตุหมื่นหินต่อไป โดยระบุว่าสุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหลวงปู่ศิลาเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาเจราจาหารือนานกว่า 1 ชั่วโมง ที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติในบางประเด็น เนื่องจากทางวัดพระธาตุหมื่นหิน ยังต้องการให้หลวงปู่ศิลาดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เช่น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หรือประธานสงฆ์ และขอให้มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสทั้ง 2 วัด แต่หลวงปู่ศิลายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้มีการเสนอและเจรจากันอีกหลายประเด็น
ก่อนที่ท้ายสุด ในเบื้องต้นได้มีการเสนอทางออกว่า หลังจากหลวงปู่ศิลาลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จะมีสถานะเป็นพระลูกวัด แต่จะยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของวัดพระธาตุหมื่นหินต่อไป ขณะที่หลวงปู่จะอยู่ประจำและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดสวนธรรมปีติ โดยจะทำหน้าที่เป็นองค์อุปถัมภ์ ให้กับทั้ง 2 วัด เพื่อเป็นการประนีประนอม และทำความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย