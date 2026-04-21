ชาวศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงประเพณีกองข้าว ชาวบ้านแห่นำอาหารคาวหวานร่วมล้อมวง สืบสานประเพณี 33 ปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลเมืองศรีราชา ผนึกชุมชนจัดพิธีบวงสรวงประเพณีกองข้าว ชาวบ้านแห่นำอาหารคาวหวานร่วมล้อมวง สืบสานประเพณี 33 ปี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบสงกรานต์ศรีมหาราชา
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้( 21 เม.ย.) เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับชาวศรีราชา จัดพิธีบวงสรวงประเพณีกองข้าวอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนนำอาหารคาวหวานมาร่วมล้อมวงรับประทานกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ที่ สวนสุขภาพเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ประเพณีกองข้าวถือเป็นประเพณีท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดชลบุรี ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัด แม้บางพื้นที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ชาวศรีราชายังคงอนุรักษ์ไว้ต่อเนื่องกว่า 33 ปี จนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ โดยเทศบาลเมืองศรีราชาและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 ระหว่างวันที่ 19–21 เมษายนของทุกปี ควบคู่เทศกาลสงกรานต์ศรีมหาราชา
ตามความเชื่อดั้งเดิม ชาวบ้านจะนำอาหารคาวหวานมากองรวมกันเพื่อเชิญภูตผีมากินปีละครั้ง เชื่อว่าจะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน หลังเสร็จพิธีจะร่วมล้อมวงรับประทานอาหาร ร้องรำทำเพลง และไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้าน แต่ทิ้งไว้เป็นทานแก่สัตว์
การจัดงานในปัจจุบันมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ควบคู่การท่องเที่ยว โดยใช้ชื่อ “ร่วมสร้างสรรค์ความเป็นไทย ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว” พร้อมเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างพร้อมเพรียง.