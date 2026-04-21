บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากร–ปศุสัตว์–DSI ผนึกกำลังตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ขาไก่แช่แข็งผิดกฎหมาย เตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง

วันนี้( 21 เม.ย.) กรมศุลกากร ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจสอบและยึดอายัดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยบรรจุ “ขาไก่แช่แข็ง” ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย จำนวน 32 ตู้ น้ำหนักรวมกว่า 840,000 กิโลกรัม ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง

การตรวจยึดครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการอายัดตู้สินค้าต้องสงสัยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 ได้แก่ วันที่ 21 มกราคม จำนวน 5 ตู้ วันที่ 22 มกราคม จำนวน 26 ตู้ และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ อีก 1 ตู้ โดยไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ และไม่มีการดำเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตู้สินค้าทั้งหมดเข้าข่ายเป็น “ของตกค้าง” ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เนื่องจากเก็บรักษาเกิน 30 วันหลังนำเข้า และผู้ขนส่งไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา จึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมอาจถูกศาลสั่งริบของกลาง

นอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากการนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตและมีเอกสารรับรองแหล่งที่มาและผลตรวจโรคอย่างถูกต้อง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ไม่เพียงผิดกฎหมาย แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยเตรียมเดินหน้าขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด.






บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค
บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค
บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค
บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค