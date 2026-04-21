บุกยึด “ขาไก่เถื่อน” 32 ตู้ กว่า 8.4 แสนกก. ลอบนำเข้า เสี่ยงโรคระบาด–อันตรายผู้บริโภค

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากร–ปศุสัตว์–DSI ผนึกกำลังตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์ขาไก่แช่แข็งผิดกฎหมาย เตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้( 21 เม.ย.) กรมศุลกากร ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจสอบและยึดอายัดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยบรรจุ “ขาไก่แช่แข็ง” ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย จำนวน 32 ตู้ น้ำหนักรวมกว่า 840,000 กิโลกรัม ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง
การตรวจยึดครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการอายัดตู้สินค้าต้องสงสัยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 ได้แก่ วันที่ 21 มกราคม จำนวน 5 ตู้ วันที่ 22 มกราคม จำนวน 26 ตู้ และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ อีก 1 ตู้ โดยไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ และไม่มีการดำเนินพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตู้สินค้าทั้งหมดเข้าข่ายเป็น “ของตกค้าง” ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เนื่องจากเก็บรักษาเกิน 30 วันหลังนำเข้า และผู้ขนส่งไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา จึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมอาจถูกศาลสั่งริบของกลาง
นอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เนื่องจากการนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตและมีเอกสารรับรองแหล่งที่มาและผลตรวจโรคอย่างถูกต้อง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ไม่เพียงผิดกฎหมาย แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยเตรียมเดินหน้าขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด.