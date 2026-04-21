สาวสองแต่งหยิวโชว์นม-โชว์ก้นเล่นน้ำวันไหลบางเสร่ เข้ามอบตัว ตร.ฐานกระทำลามก ปรับ 5พัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา – สาวสองแต่งหยิวโชว์นม-โชว์ก้นเล่นน้ำงาน “วันไหลบางเสร่” โนสนโนแคร์สายตาชาวบ้าน เข้ามอบตัวตำรวจสัตหีบแล้ว หลังถูกวิจารณ์หนักถึงพฤติกรรมเสื่อมเสีย เจอความผิดฐานกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกํานัล ปรับไม่เกิน 5,000 บาท อ้างเมาขาดสติ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพหญิงสาวหน้าตาดี ผิวขาว แต่งกายวาบหวิวโชว์หน้าอกโดยใช้สติกเกอร์ปิดเฉพาะบางส่วน ขณะที่ท่อนล่างสวมจีสตริงปกปิดเพียงด้านหน้า ส่วนด้านหลังเผยให้เห็นแก้มก้น ยืนเต้นบนท้ายรถกระบะที่ตระเวนเล่นน้ำในงานวันไหลบางเสร่ เทศกาลมหาสงกรานต์ ของชุมชนบ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วงคืนวันที่ 20 เม.ย.ที่บริเวณถนนสายเลียบชายหาดบางเสร่ โดยไม่แคร์สายตาผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จนทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมและยังเข้าข่ายอนาจารเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดในวันนี้ (21 เม.ย.) พ.ต.อ.คมสรร คําตุ่นแก้ว ผกก.สภ.สัตหีบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกรียงไกร มีแสง รอง ผกก.สส. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกติดตามหาผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปภาพจนสามารถกดดันให้เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทราบชื่อคือ นายศรัญฎา ศรีรัตนโช อายุ 32 ปี สาวประเภท 2 ซึ่งยอมรับสารภาพเป็นบุคคลในคลิปภาพจริง
จึงควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดมาตรา 388 ผู้ใดกระทําการอันควรขายหน้าต่อธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ซึ่ง นายศรัญฎา ได้สํานึกต่อความผิดที่เกิดขึ้นและยอมรับว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสม โดยอ้างว่าขณะนั้นตนเองได้ดื่มจนมีอาการมึนเมาและกระทําลงไปอย่างขาดสติ พร้อมขอโทษต่อสังคม และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น