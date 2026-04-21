เปิดงาน “วันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่า” ชูจุดเด่นลูกโตเนื้อหนาเมล็ดเล็ก ตลาดต้องการสูง ราคาพุ่งกิโลฯละ 150 บาท

นครพนม-จังหวัดนครพนม จัดงาน “วันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่า” ประจำปี 2569 เผยพื้นที่ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 กว่า 2,000 ไร่ ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ชูจุดเด่นผลใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว และเนื้อแห้งไม่แฉะน้ำ เป็นที่ต้องการของตลาด
วันนี้ ( 21 เม.ย.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน “วันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่า” ประจำปี 2569 มีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนร่วมงานอย่างคึกคัก
นายวีรเดช ซามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า กล่าวว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ให้มีรายได้และสร้างชื่อเสียงสินค้าเกษตรท้องถิ่น ปัจจุบันตำบลขามเฒ่ามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 มากกว่า 2,000 ไร่ ให้ผลผลิตช่วงเดือนเมษายนของทุกปี และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถือเป็นสินค้าเกษตรศักยภาพสูงของจังหวัดนครพนม
ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผลขนาดใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว และมีลักษณะพิเศษ “เนื้อแห้งไม่แฉะน้ำ” ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปี 2569 ผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนและช่วงอากาศหนาวสั้น ส่งผลต่อการติดดอกออกผล แต่ปริมาณที่ลดลงกลับทำให้ราคาสูงขึ้น
ปีนี้ราคาหน้าสวนอยู่ที่ 100–120 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 50–60 บาท ขณะที่ราคาขายปลีกริมทางสูงถึงกิโลกรัมละ 150 บาท สร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกร แม้ผลผลิตลดลงแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นช่วยชดเชยรายได้ได้อย่างเหมาะสม
ภายในงานมีการประกวดลิ้นจี่คุณภาพ การประกวดเทพีลิ้นจี่ การประกวดการแสดงประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ นพ.1 และนิทรรศการจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยผลการประกวดลิ้นจี่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สวนลิ้นจี่นางสมหวัง บรรหาร บ้านนาโดน, อันดับ 2 สวนลิ้นจี่นายพรชัย ภาษา บ้านขามเฒ่า และอันดับ 3 สวนลิ้นจี่นางสาวเบญจมาศ อุทาวงค์ บ้านขามเฒ่า
นางสมหวัง บรรหาร อายุ 62 ปี เจ้าของสวนลิ้นจี่รางวัลชนะเลิศ เปิดเผยว่า จุดเด่นของลิ้นจี่สวนนี้คือผลใหญ่ สมบูรณ์ เนื้อแน่น ไม่เละ รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อแห้ง เก็บรักษาได้นาน โดยสวนปลูกลิ้นจี่สืบทอดมานานกว่า 50 ปี บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ และยังคงดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อรักษาคุณภาพดั้งเดิม
ด้านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ถือเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของตำบลขามเฒ่าและจังหวัดนครพนม ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อแน่น เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ อีกทั้งเคยนำไปเสิร์ฟในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและได้รับคำชื่นชมอย่างมาก ปัจจุบันการจัดงานวันลิ้นจี่ของดีตำบลขามเฒ่า จัดต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ส่งผลให้ลิ้นจี่ นพ.1 เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน