สาวโคราชเปิดใจ ถูกรางวัลที่ 1 รับเกือบ 6 ล้าน ทุ่มซื้อหวยจนเกลี้ยง เหลือติดบัญชีแค่ 8 พัน

อุดรธานี - อดีตช่างเสริมสวยเมืองย่าโมเปิดใจชีวิตพลิกผัน หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ปี 61 รับเนื้อๆ เกือบ 6 ล้านบาท สุดท้ายครอบครัวแตกแยกหย่าร้างกับผัว แถมติดกับดักความรวยทุ่มเงินไล่ซื้อหวยงวดละหลายแสนหวังโชคดีซ้ำอีก จนเงินเกลี้ยงบัญชี เหลือแค่ 8 พันบาท ทุกวันนี้ต้องเร่ขายสลากฯเลี้ยงชีพ เตือนสติคนดวงเฮงอย่าใช้เงินประมาท มีได้ก็หมดได้
กลายเป็นประเด็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนหวังรวยทางลัด เมื่อมีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของ “คุณน้ำหวาน” อายุ 37 ปี อดีตช่างเสริมสวยในจังหวัดนครราชสีมา หลายปีก่อนชะตาชีวิตตกอยู่ในสภาวะ “สามล้อถูกหวย”หลังจากเคยเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 งวดประจำปี 2561 ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 5.79 ล้านบาท แต่เพียงไม่กี่ปีผ่านไป เงินล้านกลับมลายหายไปจนเหลือเพียงหลักพัน
คุณน้ำหวาน เล่าย้อนความว่า ในวันที่ถูกรางวัลที่ 1 ตนได้รับเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงใบเดียว จำนวน 5,790,000 บาท แบ่งให้คนใกล้ชิดคือสามีครึ่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไป คิดการใหญ่จะทำธุรกิจโน่นนี่จนลืมใส่ใจเรื่องเล็กน้อยในชีวิต และมีความเชื่อผิดๆ ว่า “เงินซื้อได้ทุกอย่าง” แต่สุดท้ายความจริงก็พิสูจน์ให้เห็นว่า...ไม่ใช่
เธอบอกว่าหลังถูกรางวัลที่ 1 ได้ไม่นาน ก็เข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีปากเสียงกับคนในครอบครัว เกิดสภาวะสับสนและเครียดอย่างหนัก จนความสัมพันธ์กับสามีเริ่มสั่นคลอน แม้จะมีการแบ่งเงินรางวัลกันอย่างชัดเจนตามกฎหมาย แต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการหย่าร้าง หลังจากถูกรางวัลได้เพียง 4-5 ปี เธอย้ำว่าความห่างเหินและความไม่เข้าใจกัน ทำให้ชีวิตคู่เดินต่อไม่ได้
จุดเปลี่ยนที่ทำให้เงินล้านบาทหมดไปอย่างรวดเร็ว คือความพยายามที่จะ “ต่อเงิน” ด้วยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างบ้าคลั่ง เธอยอมรับว่าแต่ละงวดซื้อลอตเตอรี่เยอะมาก เพราะหวังจะถูกรางวัลที่ 1 อีกครั้ง เคยทุ่มเงินซื้อมากที่สุดถึง 400,000 บาทต่อหนึ่งงวด แต่ผลปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลเลยแม้แต่ใบเดียว
“เหตุการณ์วันนั้นทำให้ต้องกลับมาตั้งกำแพงในใจว่าจะเลิกซื้อ เพราะเงินที่แบ่งกับแฟนมาคนละครึ่ง ส่วนของตัวเองนั้นหมดแล้ว จากเงินหลักล้าน ตอนนี้เหลือในบัญชีเพียง 8,000 บาทเท่านั้น”
อย่างไรก็ตาม แม้ทุกวันนี้จะเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด แต่อดีตช่างเสริมสวยบอกว่า ไม่ได้รู้สึกเครียดเหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่แทน ซึ่งทำมาได้ 2 งวดแล้ว และรู้สึกสนุกกับงานนี้ พร้อมฝากทิ้งท้ายเป็นบทเรียนถึงคนที่อาจจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่จากโชคลาภว่า “อย่าใช้เงินง่ายเกินไป เงินได้มาง่ายก็ไปง่าย หากไม่รู้จักใช้และไม่รู้เท่าทันกิเลส ชีวิตอาจพัง ตามคำพระท่านว่า “ทุกขลาภ” เหมือนที่ตนเองประสบมาด้วยตัวเอง กว่าจะได้สติเงินก็ไม่เหลือแล้ว